Enflasyonla mücadelede yeni dönem: Tim ve mobil uygulama

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında enflasyonla mücadeleye yönelik yeni uygulamaları açıkladı.

Nebati, üretim ve satış noktalarının gönüllülük esası çerçevesinde fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacaklarını belirterek, "Üreticinden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliğiyle enflasyonu düşürerek kazananın Türkiye olacağı bir sonuca ulaşacağız." diye konuştu.

Enflasyonla mücadelede yeni bir mobil uygulama başlatacaklarını dile getiren Nebati, şu bilgileri verdi: "Bu mobil uygulamayla vatandaşlarımız enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarında ürün-fiyat takibine bakacak; satış noktaları, kategori ve ürün filtrelemeyle kolay arama yapabilecek; toplam alışveriş tutarını hesaplayabilecek; en ucuz ve en yakın nerede haritası ortaya çıkacak. Uygulama 1 Mart'ta başlayacak. Tüketiciye fiyat takibi imkanı sunacak, en uygun fiyatlı ürüne hızlı ulaşma imkanı sağlanacak. Bu mobil uygulamanın geliştirilmesiyle enflasyonla mücadelede hayata geçirilecek adımların fiyatlara yansımasını engelleyecek tedbirlerimizi ortaya koymuş olacağız."

"Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz"

Nebati, tüm sektörlerden enflasyonla mücadelede gerekli adımları atacaklarını kaydederek, "Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetlendiği bir sistem olacak. Kârınızla, ticaretinizle alıp veremediğimiz yok. Vergi Denetim Kurulu'ndaki müfettişlerimiz ve Gelir İDaresi'ndeki denetleyicilerimizle birlikte fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel tim oluşturuyoruz. Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanı ilgili bakanlıklarımızla yasal zaman zemin dahilinde kullanacak ve yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Nebati, yüksek zam yaparak sonradan kampanya adı altında gerçekleştirilen indirim şeklindeki uygulamaların 1 Mart'tan itibaren önüne geçileceğini söyledi.

"Elektrik ve doğal gaz fiyatları reel fiyatların da altında"

Bakan Nebati, Türkiye'nin hala sübvansiyonlara ciddi şekilde devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar şunu çok iyi bilsinler: Türkiye'de elektrik ve doğal gaz fiyatları reel fiyatların da altındadır. Şu anda satın aldığımız doğal gazın neredeyse 5'te dördünü Türkiye, kamu maliyesi yani bu millet yüklenmiş durumdadır. Elektrik fiyatları yine aynı şekilde. Sübvansiyonlar devam ederken bunun üzerine kurulu muhalif söylemlerin daha adil olması noktasında bir çağrımız var. Dünya bir sıkıntı yaşıyor. Biz de bir fanusta yaşamıyoruz. Net enerji ithalatçısıyız. Dünyanın tamamını etkileyen böyle bir durumda yapılması gereken tüm ülkenin üzerine yüklemiş olduğu bu sübvansiyonların takdirle karşılanmasını beklemekten daha öte bir şey değil."

Nebati, doğal gaz ve elektrikte uygulanan sübvansiyonun enflasyona yaptığı olumlu etkilerden bahsetti.