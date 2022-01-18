Enflasyonla mücadelede yeni kararlar vurgusu

ANKARA (DÜNYA) Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 2021 büyümesinin yüzde 10’un üzerinde olacağı tahmini yapıldı ve enflasyonla mücadele için yeni kararlar alınabileceği belirtildi. Açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararların ele alındığı ve enflasyon ile belirleyicilerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde atılan adımlar yönünde, 20 Aralık 2021 kararlarının ardından gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, kısa ve orta vadede atılması gereken yeni adımların kurul üyeleriyle istişare edildiği belirtildi. Açıklamada, “Toplantıda, 2022 yılında dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde bir iyileşme sağlanması için Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararların hızla ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesinin ve sonuçlarının takip edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur” denildi.

Enflasyon

Küresel mal fiyatlarının ve küresel enflasyonun yüksek seyrinin, gelişmiş ülkelerin para politikaları üzerindeki etkisinin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada Türkiye’nin enflasyon görünümüne yönelik olarak “Enflasyon ve belirleyicileri değerlendirilmiştir. 2021 yılında maliyet yönlü baskıların fiyatların genel seviyesi üzerinde belirleyici olduğu, diğer yandan kur geçişkenliğinin etkileri değerlendirilmiştir. 2022 yılında bu çerçevedeki baskıların azaltılmasına yönelik tedbirler ele alınmıştır” denildi.

Açıklamada, genel ekonomik gelişmelere yönelik olarak, 2021 yılı ilk üç aylık döneminde iç ve dış talebin büyümeye pozitif katkı yaptığı hatırlatılarak, dördüncü çeyrekte de büyüme eğiliminin devam ettiği, 2021’de GSYH’nin reel artışının yüzde 10’un üzerinde olmasının beklendiği kaydedildi.