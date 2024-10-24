“Enflasyonu düşürürken büyümek için güven şart”

Birol BOZKURT

Türkiye, son yıllar­da enflasyon ve eko­nomik dalgalanmalar­la mücadele ediyor. Yılı kapat­maya hazırlanırken ekonomide uygulanan politikaları ve 2025 yı­lından beklentileri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç ile konuştuk. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş ser­gilediğini belirten Bilgiç, yılsonuna kadar faiz indirimine gidilmesini beklemediğini, 2025’in ilk çeyre­ğinde indirim sürecinin başlama­sını beklediğini söyledi. 2025 yılı için enflasyonun yüzde 30 seviye­lerine düşmesini beklediğini ifade eden Bilgiç, büyümenin ve istihda­mın önemine dikkat çekti.

Yapısal reformların hayata ge­çirilmeden Türkiye’nin bu zorlu süreçten çıkamayacağını vurgu­layan Bilgiç, ekonomik istikrarın sağlanması için kuruların güveni­lirliğin artırılması gerektiğini de dile getirerek, geçmişte elde edi­len başarıların tekrar edilebile­ceği umduğunu söyledi. 2024 ve 2025 için belirlenen hedeflerin dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizen Bilgiç, "Sıkı para poli­tikaları zamanla olumlu sonuçlar verecektir" dedi.

“Enflasyonla mücadele büyümeyi baskılıyor”

2025’te Türkiye’nin en önem­li gündeminin büyüme olacağı­nı söyleyen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Türkiye'nin her yıl yüzde 5'ler, yüzde 7'ler civarında büyümesi gerekiyor. Aynı şekilde yüzde 5'ler, yüzde 7'ler seviyesin­de bir enflasyon da olması lazım. Cari açığın da bu oraları aşmıyor olması lazım. Türkiye'nin o bant­lara gelmesi gerekiyor. Yani geliş­mekte olan bir ülke olarak Türkiye için büyüme çok kritik öneme sa­hip. Ancak şuanda büyümeyi bas­kılayan bir politika izliyoruz, enf­lasyonla mücadele için. Talebi da­raltmaya çalışıyoruz ancak bu da büyümenin aşağı gelmesi anlamı­na geliyor” diye konuştu.

“Bu yıl faiz indirimi beklemiyorum”

Türkiye’de 2024 yılı boyunca bir faiz indirimi beklemediğini ifade eden TSKB Genel Müdürü Mu­rat Bilgiç, "Merkez Bankası, enf­lasyonun kalıcı bir şekilde düştü­ğünü görmek istiyor. Ancak henüz bunu hissetmedik Yılın geri kalan aylarında her ay enflasyonun yüz­de 2’ler civarında gelmesi gere­kiyor. Henüz onu yaşamadık biz. Yılın kalanında da yaşayabilece­ğimizi düşünmüyorum. Yani enf­lasyon yüzde 2’ler seviyesine gelse bile Merkez Bankası'nı ikna eder şekilde kalıcı bir şekilde iniş yönü­ne döndüğüne dair bir kanı oluş­mayacak gibi gözüküyor. O yüzden ben bu sene içerisinde bir faiz indi­rimi beklemiyorum. Biz kendi büt­çemizle ona göre yapıyoruz. Yani faiz indirimi olmayacak bir şekilde değerlendireceğiz” dedi.

“Enflasyon ve faiz birlikte düşecek”

2025 yılında enflasyon ve faiz­lerde eş zamanlı düşüş bekledik­lerini söyleyen Murat Bilgiç, "Hiz­met enflasyonu tarafında çok bü­yük katılık var. Bu katılığı kırmak zorundayız. Şu anda politika fai­zi ilk defa enflasyonun üstünde oluyor. Bu sıkı para politikasının sonuç vereceği kesin. Ancak enf­lasyona yönelik algı hala kırılmış değil. Ayrıca sanayi üretimin­de azalma var, iç tüketimde azal­ma var, tüm bunlar sonuç verecek ama bu biraz zaman alacak.

Bizim de beklentimiz bu algının ekim, ka­sım ayı gibi kırılması yönündeydi ama öyle olmadı. Şu anki beklen­timiz ocak, şubat ayı gibi yani yı­lın ilk çeyreğinde hem enflasyon­da hem faizlerde düşüşü görmek yönünde. Biz yılsonu için enflas­yonun yüzde 43-45 aralığında gel­mesini bekliyoruz. 2025’te de enf­lasyonun OVP’de hedeflenenin bir miktar üzerinde oluşacağını tah­min ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2024 yılında enerji fiyatlarının yükselmemesinin cari açığın düş­mesine önemli katkı sağladığını söyleyen Bilgiç, "Enerji fiyatları­nın yükselmemesi ki biz burada ithalatçı konumdayız, cari açığın düşmesine önemli bir katkı verdi bu durum. Ancak 2025’te bu kat­kıyı özellikle yılın ikinci yarısında göremeyebiliriz.

Daha zor bir dö­nem bizi bekliyor o anlamda. Enf­lasyon konusunda söylediğimde çelişen bir şey söylüyorum ancak bu duruma rağmen biz enflasyon­da yüzde 30’lara kadar düşüş tren­di bekliyoruz. yüzde 30’un altına inmek yüzde 30’a inmekten daha zor olacak. Çünkü bir taraftan da ekonominin tekrar canlanması gerekiyor. Çin’in teşvik program­larının emtia fiyatlarını artırma­sı, Türkiye için iyi bir haber değil. Avrupa’nın toparlanması Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacak ancak eski seviyelere ulaşmak zor olacak Avrupa için” mesajını verdi.

“Kurumların güvenilirliği artırılmalı”

Türkiye’nin büyüme hedefine ulaşması için yapısal reformla­rın gerekliliğine dikkat çeken TS­KB Genel Müdürü Murat Bilgiç, " Bu yapısal reform dediğimiz, da­ha çok katma değerli ürünler üre­tip, cari açık vermeden büyümeyi becermek yani yapısal reform de­diğimiz, bunun arkasında demok­rasi de var, adalet de var. Kurum­ların bağımsız olması var, eğitim var. Ekonomik büyüme, istihdam ve kredi yönetimi gibi konularda reformlar gerekiyor. Türkiye’nin para politikalarının ve mali poli­tikalarının yanı sıra ciddi bir yapı­sal reform yapması gerekiyor.

Ne­dir bu yapısal reformlar derseniz, Türkiye’de kurumların muteber, inandırıcı ve şeffaf olması derim. Merkez Bankası, BDDK, TÜİK, gibi kurumlarımızın güvenilir, inandırıcı ve rasyonel olması ge­rekiyor. Bunun için bu kurumların açıkladığı verilerin piyasa gerçek­leşmeleriyle örtüşüyor olması la­zım. Şu anda bu güven yeniden te­sis ediliyor” dedi.

“2025’te takipteki kredi oranı artabilir”

TSKB olarak yatırımlara ve büyük ölçekli projelere kredi verdiklerini belirten TSKB Genel Müdür Murat Bilgiç, “Bizim takipteki kredi oranımız 2023 sonu itibarıyla yüzde 3’ler seviyesindeydi, şimdi bu oranı yüzde 2’lere indirdik. Sektörün ortalaması da yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Bu seviyelerin yönetilebilir olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıl bu oranın biraz daha artmasını bekleyebiliriz. Sektöre baktığımızda özellikle son dönemde bireysel krediler tarafında özellikle bir artış söz konusu. Bu da sıkılaşmanın bir neticesi olarak görülebilir. 2025’te özellikle küçük işletmelerde bu krediye erişim sorunlarının da etkisiyle işletme sermayesini yönetememek gibi bir süreç görebiliriz” diye konuştu.

IMF, Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini aşağı çekti

IMF 2025 küresel büyüme tahminini 0,1 puanlık aşağı yönlü revizyonla yüzde 3,2'ye çekti. 2024 küresel büyüme tahmini de yüzde 3,2 oldu. Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği ifade edildi. IMF, Temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,6 ve 2025'te yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, Türkiye ekonomisi için enflasyon beklentileri ise bu yıl sonu için yüzde 43 ve 2025 yıl sonu için yüzde 24 olurken, işsizlik tahmini 2024 için yüzde 9,3 ve 2025 için yüzde 9,9 olarak belirlendi.

TSKB, sekizinci kütüphanesini Hatay’da açtı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Eylül 2023 tarihinden baş­layarak 2025 yılına kadar tamam­lamayı taahhüt ettiği ‘11 İlde 11 Kütüphane’ projesi kapsamında, Adıyaman, Gaziantep, Kahraman­maraş, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın ardından sekizinci TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüpha­nesi’ni Hatay Anadolu Lisesi’nde aç­tı. Banka, proje çerçevesinde 2025 yılı mayıs ayının sonuna kadar Kilis, Elazığ ve Malatya’da açacağı kütüp­hanelerle, 11 ilde 11 kütüphane açma taahhüdünü yerine getirmiş olacak.

Hatay Anadolu Lisesi, yaşanan dep­remlerin ardından 530 öğrencisiy­le eğitim öğretim hayatına devam ediyor. TSKB tarafından açılan kü­tüphanede, binlerce kitabın yanı sı­ra satranç ve çeşitli akıl oyunları da bulunuyor. T.C. Millî Eğitim Bakanlı­ğı'nın önerdiği roman ağırlıklı top­lam 4 bin kitabın öğrencilerin kul­lanımına sunulduğu kütüphanenin dışında “TSKB Çalışma Alanı” adı verilen özel bir birim daha oluştu­ruldu.

Açılış töreninde konuşan TS­KB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Bu projeyi, yaşadığımız deprem fela­ketinde ekonomik ve sosyal açıdan büyük hasar gören kentlerimizde kalıcı iyileşmeye ve eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak için başlat­tık. Bu kapsamda, bir yıl kadar kısa bir süre içinde 8. okul kütüphanemi­zi Hatay Anadolu Lisesi’nde açmak­tan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kütüphanemiz, T.C. Millî Eğitim Ba­kanlığı'nın listesine göre seçilmiş 4 bin roman ağırlıklı kitap, çeşitli akıl oyunları ve teknolojik gereçler su­narak öğrencilere geniş bir okuma ve çalışma imkânı sağlayacak” dedi