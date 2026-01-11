Enflasyonu geçen lezzet: Lahmacun fiyatları yüzde 32 arttı

2025’te lahmacun fiyatları resmi enflasyonun üzerine çıktı. İstanbul’un bazı semtlerinde iki lahmacun için ödenen tutar 1.100 lirayı aştı.

2024 Aralık ayında 103,1 TL olan ortalama lahmacun fiyatı, 2025 Aralık itibarıyla 136,33 TL’ye yükseldi. Böylece bir yılda ortalama 33,24 TL’lik artış kaydedildi. Veriler, lahmacunun sokak lezzeti olmaktan çıkarak yüksek maliyetli bir tüketim kalemine dönüştüğünü gösterdi.

İki lahmacun 1.100 lirayı aşıyor

İstanbul’un bazı semtlerinde dışarıda iki lahmacun yemek isteyenlerin cebinden çıkan tutar 1.110 liraya kadar ulaşıyor. Kent genelinde fiyatlar semtler arasında ciddi farklılık gösterirken, lahmacun fiyatını yalnızca girdi maliyetleri değil, kira bedelleri, paket servis komisyonları ve lokasyon etkisi de belirliyor.

Aralık ayında İstanbul’da ortalama lahmacun fiyatı yüzde 3,2 artarken, Ankara’da yüzde 1,5, İzmir’de ise yüzde 2,6 yükseldi. Beşiktaş’ta ortalama fiyat 180,3 TL olurken, Sultanbeyli’de 75,6 TL seviyesinde kaldı. Bazı prestijli bölgelerde ise tek lahmacun fiyatı 555 TL’ye kadar çıktı.

Adana en pahalı il oldu

Lahmacunun başkenti olarak bilinen Adana, bu kez fiyat artışıyla öne çıktı. Aralık 2025’te Adana’da tek lahmacunun ortalama fiyatı 293,3 TL’ye yükseldi. Kasım ayına göre yaklaşık 10 TL’lik artış kaydedildi.

Aralık ayında fiyat artışının en yüksek olduğu iller yüzde 4,7 ile Ordu ve Van oldu. Erzurum’da yüzde 4, Bursa’da yüzde 3,9, Adana’da ise yüzde 3,8 oranında artış yaşandı.

Aylık artış Temmuz’dan bu yana en sert yükseliş

Lahmacun Endeksi, 2025’in son gecesinden 2026’nın ilk gününe geçerken bir gecede yüzde 1,2 yükseldi. Aralık ayındaki aylık artış yüzde 2,34 ile Temmuz 2025’ten bu yana görülen en sert yükseliş olarak kaydedildi. Endeks, yıl boyunca neredeyse her ay düzenli fiyat artışı yaşandığını ortaya koydu.

Evde lahmacun da ucuz değil

Research İstanbul’un verileri, evde lahmacun yapmanın da artık düşük maliyetli bir alternatif olmaktan çıktığını gösterdi. Kasım 2025’te 40 TL olan ev yapımı tek porsiyon lahmacunun maliyeti, Aralık ayında 45,4 TL’ye yükseldi. Böylece aylık artış yüzde 13,6 oldu.

Maliyet artışında temel malzemelerdeki sert yükselişler etkili oldu. Dana kıyma fiyatı aylık bazda yüzde 12 artarken, sivri biberde yüzde 82, soğanda ise yüzde 59 oranında yükseliş kaydedildi. Bu üç ürün, toplam maliyetin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturuyor.

Malzeme fiyatları bir ayda yüzde 50’yi aştı

Endekste kullanılan veriler, dijital market platformlarındaki fiyatlar baz alınarak hesaplandı. Aralık ayında domates fiyatı yüzde 28,6, maydanoz fiyatı ise yüzde 55,3 arttı.