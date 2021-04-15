Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 19 seviyesinde bırakırken, toplantı metninde değişikliğe gitti. 'Politika faizinin enflasyonun üzerinde oluşuturulmaya devam edileceği' ifadesi toplantı metninde yer bulurken, 'gerekirse ilave sıkılaştırma yapılacağı ve sıkı duruşun uzun müddet korunacağı' ifadesi metinden çıkarıldı.

Ekonomistler, artık faiz artırımının söz konusu olamayacağını, enflasyonun seyrine bağlı olarak, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceğini düşünyor.

"Enflasyonun alan açtığı ilk fırsatta faiz iner"

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, Merkez Bankası'nın 'ilk fırsatta' faizi indireceğini beklediklerini söyledi. Kuru, "Bir önceki toplantının basın duyurusunda “Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" ifadesi bulunuyordu, bu toplantıda bu metnin kaldırılmış olması ve "Politika faizi, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" ifadesinin eklenmiş olmasını ileri yönelik bir gevşeme sinyali olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde makro dengeler ve enflasyonun TCMB’ye alan açtığı ilk fırsatta faiz indirilmesi konusunda beklenilmeyeceğini düşünüyoruz. Bir sonraki toplantı tarihi olan 6 Mayıs öncesinde açıklanacak nisan ayı enflasyon rakamları beklentilerden yüksek gelmezse, 6 Mayıs toplantısında bir faiz indirimi ihtimalini yüksek görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Makul reel faiz artık ajandada yok"

Dünya Gazetesi yazarı ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Atılım Murat, Para Politikası Kurulu metninden ‘gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceği’ ifadesinin kaldırılmasının ve enflasyonun üzerinde politika faizi söyleminin enflasyonun yüzde 19’u aşmadığı sürece politika faizinde değişiklik olmayacağını gösterdiğini söyledi. Atılım Murat, "Ben enflasyonda olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece en fazla yüzde 18 seviyesinin görülmesini öngörüyorum ve zaten böyle bir durumda da yüzde 19 politika faizi enflasyonun üzerinde kalıyor. Geçen dönemde vurgulanan makul reel faiz artık Merkez Bankası’nın ajandasında yok" ifadelerine yer verdi.

"Denkleme yatırım üretim istihdam girdi"

Dünya Gazetesi yazarı Tuğrul Belli ise "Merkez Bankası'nda Kavcıoğlu döneminin ilk PPK'sında faizlerde beklendiği gibi bir değişikliğe gidilmedi. Gidişata baktığımızda enflasyonun yüzde 19'un üzerine çıkması pek olası değil. Hal böyle olunca da kısa vadede TCMB'den faiz artışı beklememek gerek. Elbette bunun olması için enflasyonda ani ve sert yükselişler yaşanmaması gerekiyor. Faizler değişmezken karar metninde Ağbal dönemindeki ifadelerin netliği bir parça bozulmuş gibi duruyor. Bir önceki metindeki güçlü ifadeler kullanılsa piyasalara daha net mesajlar verilebilirdi. Ağbal'ın piyasalardaki en büyük etkisi Merkez Bankası'nın tek amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu yönündeki mesajlarıydı. Yeni dönemde, her ne kadar fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrara bağlasa da yatırım, üretim, istihdam konuları da denkleme girmiş görünüyor" diye konuştu.