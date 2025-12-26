Enflasyonun üzerinde zam çağrısı
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, 2026 ücret görüşmeleri öncesi iş dünyasına seslenerek maaş artışlarının enflasyonun üzerinde yapılmasını istedi.
Başbakan Sanae Takaichi, Japon işverenlere 2026 yılı toplu ücret görüşmelerinde çalışanlara enflasyonu aşan zam yapma çağrısında bulundu. Japonya’nın ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda Takaichi, ücretlerin satın alma gücünü korumasının şart olduğunu vurguladı.
Amaç büyümeyi ve tüketimi canlandırmak
Ekim ayında Japonya’nın ilk kadın başbakanı olan Takaichi, hükümetin “sorumlu ama agresif” mali politikalarla ekonomiyi destekleyeceğini belirtti.
Vergileri artırmadan gelirleri yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen Başbakan, maaşların reel anlamda artmasının tüketimi güçlendireceğine dikkat çekti.
Keidanren’den olumlu sinyal
Ülkenin en etkili iş dünyası örgütü Keidanren (Japon İş Federasyonu) Başkanı Yoshinobu Tsutsui, üyelerin ücret artışlarının güçlenmesi için çalışacağını açıkladı. Tsutsui, iş dünyasının ücretlerde sürdürülebilir yükseliş momentumunu koruma niyetini dile getirdi.
Shunto yaklaşırken gözler masada
Japonya’da işçi sendikaları ile şirket yönetimleri arasında düzenlenen ve “Shunto” adı verilen maaş pazarlıkları önümüzdeki yılın başında başlayacak. Birçok büyük Japon şirketi mali yılı mart ayında tamamladığı için görüşmeler ülke ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.