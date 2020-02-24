Enformasyon memurluğu sınavları için başvurular başlıyor
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Enformasyon Memurluğu ve yabancı dil sınavlarına başvurular başlıyor. Sınav 22 Mart'ta...
Enformasyon Memurluğu ve Enformasyon Memurluğu yabancı dil sınavları Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından 22 Mart 2020 tarihinde yapılacak.
Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 48'inci maddesi uyarınca Enformasyon Memurluğu sınavına katılacak adaylar için sınav hazırlık kursu TÜRSAB Akademi tarafından ücretsiz düzenlenecek.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin sınav ilanına ulaşmak için tıklayınız