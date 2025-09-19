Engebeli arazilerden milyonluk ihracata: Alanya’nın tropikal meyve başarısı

Alanya'da zorlu ve engebeli arazilerde üretilen tropikal meyveler hem yurt içinde hem de ihracatta önemli kazanç sağlıyor. Bölgenin doğal yapısı itibarıyla düz tarım arazilerinin kısıtlı olduğu Güney Mahallesi'nde yıllar önce başlatılan arazi ıslah ve düzenleme çalışmaları ile tarıma elverişli hale getirilen 104 dönümlük alan, bugün onlarca modern seraya ev sahipliği yapıyor.

Sıcaklıklar 46 dereceye ulaşıyor

Gün içerisinde seraların iç sıcaklığı46 dereceyi bulurken, üreticilerin çalışma saatleri de sabah ve akşam serinliğine göre ayarlanıyor. Üreticiler, bitkilerin sıcak havadan etkilenmemesi için sulama ve gölgelendirme sistemlerini de titizlikle kullanıyor.

Organik gübre ve doğal sulama sistemi kullanılıyor

Serada yetiştirilen tüm ürünlerde organik gübre tercih edilirken sulamada da özel havuzlarda depolanan yer altı suları damla sistemi ile kullanılıyor. Seranın elektrik ihtiyacı ise güneş panellerinden karşılanıyor.

Yetiştirilen tropikal meyveler, hasat sonrası hem iç piyasada tüketiciyle buluşuyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Özellikle muz ve avokadonun yurt dışı talebi artarken, papaya ve mango gibi daha özel ürünler ise butik pazarlara gönderiliyor. Bu sayede hem bölge üreticisi kazanıyor hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlanıyor. Alanya'nın tropikal tarımda önemli bir merkez haline geldiğini belirten üreticiler, son yıllarda iklim değişikliği ile birlikte bu tür ürünlere olan ilginin arttığını ifade ediyor. Seracılıkta kullanılan modern teknikler ve doğal üretim yöntemleri sayesinde ürünlerin kalitesinin her yıl daha da arttığı belirtiliyor.

40'tan fazla tropikal meyve üretiliyor

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Güney Mahallesi'ndeki 104 dönümlük seraların işletme sahibi olan Ali Hüddoğlu, "Benim bahçemde 20'den fazla çeşit var. Bölgemizde 40'tan fazla tropikal meyve üreticiliği var. Üreticilerimiz ürettiği ürünlerden memnun. Bizler bu işi aşk ile yapıyoruz. Atamızdan gelen bu çiftçiliği yerine yetirmeye çalışıyoruz. Bizim ek işimiz değil, tek işimiz tropikal meyve üretmek. İthal gelen tropikal meyvelerde zorlandığımız dönemler oluyor. Yetkililerden yerel üreticileri ve yerli üretimi desteklemelerini istiyoruz. Hasat döneminde yurt dışından gelen meyvelere gümrük vergisi ve ek kısıtlama getirilmesini talep ediyoruz. Bahçemizden papayanını 70 lira, muzun 50 lira, avokadonun kilogramını 150 lira, ejder meyvesinin kilogramını ise 200 liradan gönderiyoruz'' dedi.