Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, bedelli askerlik ücreti 2025'te ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamalarının da açıklanmasıyla Memur maaşlarına gelen yüzde 11,55 enflasyon farkı ve sözleşme zammı oranında arttı. Bununla birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti ve evde bakım yardımı gibi aylıklar, maaşlar ve ödemelerde de artış yaşandı. 2024 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olan ücretlere yapılan zam, Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

2025 yılı evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ne kadar oldu?

Yeni düzenlemeye göre, evde bakım yardımı 9.077 TL’den 10.125 TL’ye yükselirken, 65 yaş aylığı 4.181 TL’den 4.664 TL’ye çıktı. Engelli aylığı, yüzde 40-69 arası olanlar için 3.338 TL’den 3.723 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri olanlar için ise 5.007 TL’den 5.585 TL’ye yükseltildi.

2025 yılı bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2025 yılında bedelli askerlik ücreti de 217.871 TL’den 243.036 TL’ye yükseldi.