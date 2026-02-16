Engelli ve emeklileri ‘mağaza' sahibi yaptı

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Bireysel olarak e-ticaret veya e-ihracat mı yap­mak istiyorsunuz? Bu­nun için önce şirket kurmak, web sitesi açmak, muhasebe, müşteri hizmetleri, ödeme sis­temleri, lojistik ve siber güven­lik gibi bir dizi hizmete ulaş­mak gerekiyor. Sonrasında da markalaşma, pazarlama ve ya­pay zekâ destekli dijital alt ya­pıya erişim olmazsa olmazlar arasında… Yasemin ve Kubi­lay Çil çifti, bu konuya kafa yo­rarak, kamu altyapısı, otopark sistemleri, dijital geçiş tekno­lojileri ve güvenlik çözümleri alanlarındaki uzun yıllara da­yanan tecrübelerini bir pota­da buluşturan ‘Mağazanolsun’ girişimini hayata geçirdi. 2016 yılında Türkiye’de ve yurt dı­şında e-ticaret sistemini diji­talleştirip kolaylaştırmak ama­cıyla Yıldız Teknik Üniversite­si YTÜ Teknokent’te kurulan TekKart’ın kuruluşu olan Ma­ğazanolsun, “Herkes için e-ti­caret” sloganıyla 2019 yılında faaliyetlerine başladı.

O dönemde Çil çiftinin kü­çük kızları Fatma Ceren Çil henüz lise öğrencisi, büyük kızları Zeynep Çil ise İTÜ’de Moleküler Biyoloji ve Gene­tik bölümünde okuyordu. Çil çifti ise çıktıkları yolun onla­rı nereye götüreceğini bilme­dikleri gibi bir aile girişimine dönüşmeyi hayal bile edemi­yordu. Yıllar içinde hem işle­rini büyüttüler hem de kızları­nı uzmanlık alanlarına uygun görevlerle girişimin bir parça­sı haline getirdiler. ‘Girişimci aile’ hikâyelerini DÜNYA ga­zetesi ile paylaşan Mağazanol­sun CEO’su Yasemin Çil, “Bü­yük kızım Zeynep Çil, üniver­siteyi bitirdi ve çalışmak üzere Almanya’ya gitti. Ancak orada yaşadığı zorluklar işini yapma­sına imkân vermedi. Biz de yurt dışı açılım sürecimizde ondan destek istedik ve şirketin yurt­dışı operasyonlarını yürütme­sini istedik. Şimdi de Alman­ya’da Uluslararası İşletme bö­lümünde okuyor. Küçük kızım da Celal Bayar Üniversitesi Bil­gisayar Mühendisliğini bitirdi. Yapay zekâ alanındaki tezini de verdi. Bu alandaki bilgi biriki­mini bizimle değerlendirme­yi tercih etti ve Mağazanolsun Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalış­maya başladı. Şimdi diğer 3 or­tağımızla birlikte bir aile girişi­mi haline geldik” dedi.

Bir gün içinde satışa başlatan platform

İşletmelerin ve bireylerin kolaylıkla e-ticaret yapmasını sağlayan bir altyapı sundukla­rını, firmaların kendi ürünle­rini ya da ürünü bulunmayan satıcı adaylarının kendi mağa­zalarını 1 gün içinde açarak sa­tışa başlamasını mümkün kıl­dıklarını belirten Yasemin Çil, girişimcilik ruhunu teşvik et­mek için kamplar ve eğitimler düzenlediklerini anlattı. Çil, “Özellikle bilgi ve kaynak ek­sikliği çeken küçük ve orta öl­çekli işletmeleri (KOBİ’leri) ve dezavantajlı grupları güçlen­dirmeye odaklanıyoruz. Asıl misyonumuz özellikle Tekno­parklarda veya Anadolu’da ka­liteli üretim yapan ancak bilgi eksikliği nedeniyle ihracat ya­pamayan firmaları güçlendir­mek. Bireysel satıcıların ciddi gelirler elde etmeye başlama süresini 1 yıldan 2 aya kadar düşürdük. Performanslarına göre aylık 20 bin TL’den 400 bin TL’ye kadar gelir elde ede­biliyorlar” diye konuştu.

4 bin mağaza, 3 bin tedarikçi

Platforma üye bireysel satı­cıların yüzde 40’nın kadınlar­dan oluştuğunu kaydeden Ma­ğazanolsun Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Çil, şu bilgile­ri verdi: “Kadın satıcıların ya­rısı da ev hanımı. Beyaz yakalı üyelerimizin oranı ise yüzde 23. ‘Sosyal e- ticaret’ söylemimizi destekleyen bir diğer unsur ise üyelerin yüzde 6’sının engelli­lerden oluşması. Mağaza sahip­leri, platformdaki ürünleri ken­di e-ticaret sayfaları üzerinden satarak yüzde 30 ile 15 arası ko­misyon geliri elde ediyor. Plat­formda yaklaşık 4 bin mağaza, 3 bin tedarikçi ve 700’ü aşkın ba­yii bulunuyor. Satıcılar ürünle­ri hem web siteleri hem de sos­yal medya hesapları üzerinden satışa sunabiliyor. Müşteri hiz­metleri, kargo, paketleme, iade ve iptal süreçlerinin tamamını platform üzerinden yapılıyor.

1,5 milyon dolarlık e-ihracat hedefi

“Gıda takviyeleri, kozme­tik ve el işi ürünler başta olmak üzere yoğun talep gören ürün­leri, Türkiye pazarına sunduğu­muz gibi hedeflediğimiz yurt dı­şı pazarlarına da Walmart’tan Amazon’a kadar uzanan

geniş bir partner ağıyla sunmayı planlıyoruz” diyen Yasemin Çil, “2023 yılı itiba­rıyla Fornium markasıyla İn­giltere’de faaliyete başladık. Geçen yıl da Amerika ve Avrupa’da çalışmala­rımızı hızlandırdık. Amacımız önce tedarikçilerimi sonra da bireysel satıcıları e-ihra­catla dünya­ya açmak. Kendimize bu yıl için 1,5 milyon dolar­lık bir e-ih­racat hedefi koy­duk” diye konuştu.

Maliyetler zorluyor komisyonlar yük oluyor

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre; e-ticaret şirketlerinde her 100 satıcıdan yalnızca 3’ü gelir elde edebiliyor. Türkiye’de her şey dâhil sisteminin mümkün olmadığı e-ticaret pazaryerlerinde satışa başlayabilmek için şirket kurulumundan ödeme altyapısına, siber güvenlikten içerik yönetimine değin 20 farklı kalemde 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen yatırımlar gerçekleştirmek gerekiyor. Ticaret Bakanlığı’nın araştırmasına göre; yüksek komisyon oranları, reklam maliyetleri ve tedarik zinciri sıkıntıları nedeniyle e-ticarete başlayanların yüzde 60’ı, ikinci yıl satışlarını durduruyor.

Gelirin yarısı Ar-Ge yatırımlarına

Ticaret Bakanlığı tarafından Ocak 2026’da Türkiye’nin 13’üncü ‘e-İhracat Konsorsiyumu’ unvanını aldıkları bilgisini paylaşan Mağazanolsun Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Çil, Türkiye’de ‘sosyal e-ticaret’ kavramı ile emekliler, ev kadınları, anneanneler, büyükbabalar ve engellileri e-ticaret ile buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Çil, şöyle konuştu: “Kendi yapay zekâ sistemimizi kurmak amacıyla şu ana kadar 5 milyon TL’lik yatırım yaptık. Eğer e-ticaret alanında yapay zekâ teknolojisini yerli şirketler olarak biz kullanmazsak, ilerleyen dönemde uluslararası devler bu alanda hangi teknolojiyi ne kadar kullanmamızı isterse o kadar erişim sağlayabiliriz. Bunu yaşamamak ve Türkiye’nin e-ticaret ile e-ihracat ekosistemini geliştirmek için kazandığımız her 10 kuruşun 5’ini yapay zekâ Ar-Ge’sine ayırmak zorundayız.” Çil, hayata geçirdikleri 23 dilde konuşan ve e-ihracatta sınırları ortadan kaldıran AI asistanı MAI’nin dil bariyerini ortadan kaldırarak Türk ürünlerinin dünya pazarlarında kendine daha fazla yer bulmasında öncü rol üstlendiğini kaydetti.