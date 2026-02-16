Engelli ve emeklileri ‘mağaza' sahibi yaptı
Bireysel girişimcileri e-ticaretle buluşturan, küresel bir mikro girişim ekosistemi hedefiyle ilerleyen Mağazanosun’un kurucuları Yasemin ve Kubilay Çil çifti, iki kızını da girişimci yaptı. Üye bireysel satıcılarının yüzde 40’ı kadın olan platform, 23 dilde konuşan AI asistanı MAI ile dil bariyerini ortadan kaldırırken, 2026’da 1,5 milyon dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor.
Bireysel olarak e-ticaret veya e-ihracat mı yapmak istiyorsunuz? Bunun için önce şirket kurmak, web sitesi açmak, muhasebe, müşteri hizmetleri, ödeme sistemleri, lojistik ve siber güvenlik gibi bir dizi hizmete ulaşmak gerekiyor. Sonrasında da markalaşma, pazarlama ve yapay zekâ destekli dijital alt yapıya erişim olmazsa olmazlar arasında… Yasemin ve Kubilay Çil çifti, bu konuya kafa yorarak, kamu altyapısı, otopark sistemleri, dijital geçiş teknolojileri ve güvenlik çözümleri alanlarındaki uzun yıllara dayanan tecrübelerini bir potada buluşturan ‘Mağazanolsun’ girişimini hayata geçirdi. 2016 yılında Türkiye’de ve yurt dışında e-ticaret sistemini dijitalleştirip kolaylaştırmak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ Teknokent’te kurulan TekKart’ın kuruluşu olan Mağazanolsun, “Herkes için e-ticaret” sloganıyla 2019 yılında faaliyetlerine başladı.
O dönemde Çil çiftinin küçük kızları Fatma Ceren Çil henüz lise öğrencisi, büyük kızları Zeynep Çil ise İTÜ’de Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde okuyordu. Çil çifti ise çıktıkları yolun onları nereye götüreceğini bilmedikleri gibi bir aile girişimine dönüşmeyi hayal bile edemiyordu. Yıllar içinde hem işlerini büyüttüler hem de kızlarını uzmanlık alanlarına uygun görevlerle girişimin bir parçası haline getirdiler. ‘Girişimci aile’ hikâyelerini DÜNYA gazetesi ile paylaşan Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, “Büyük kızım Zeynep Çil, üniversiteyi bitirdi ve çalışmak üzere Almanya’ya gitti. Ancak orada yaşadığı zorluklar işini yapmasına imkân vermedi. Biz de yurt dışı açılım sürecimizde ondan destek istedik ve şirketin yurtdışı operasyonlarını yürütmesini istedik. Şimdi de Almanya’da Uluslararası İşletme bölümünde okuyor. Küçük kızım da Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdi. Yapay zekâ alanındaki tezini de verdi. Bu alandaki bilgi birikimini bizimle değerlendirmeyi tercih etti ve Mağazanolsun Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Şimdi diğer 3 ortağımızla birlikte bir aile girişimi haline geldik” dedi.
Bir gün içinde satışa başlatan platform
İşletmelerin ve bireylerin kolaylıkla e-ticaret yapmasını sağlayan bir altyapı sunduklarını, firmaların kendi ürünlerini ya da ürünü bulunmayan satıcı adaylarının kendi mağazalarını 1 gün içinde açarak satışa başlamasını mümkün kıldıklarını belirten Yasemin Çil, girişimcilik ruhunu teşvik etmek için kamplar ve eğitimler düzenlediklerini anlattı. Çil, “Özellikle bilgi ve kaynak eksikliği çeken küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’leri) ve dezavantajlı grupları güçlendirmeye odaklanıyoruz. Asıl misyonumuz özellikle Teknoparklarda veya Anadolu’da kaliteli üretim yapan ancak bilgi eksikliği nedeniyle ihracat yapamayan firmaları güçlendirmek. Bireysel satıcıların ciddi gelirler elde etmeye başlama süresini 1 yıldan 2 aya kadar düşürdük. Performanslarına göre aylık 20 bin TL’den 400 bin TL’ye kadar gelir elde edebiliyorlar” diye konuştu.
4 bin mağaza, 3 bin tedarikçi
Platforma üye bireysel satıcıların yüzde 40’nın kadınlardan oluştuğunu kaydeden Mağazanolsun Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Çil, şu bilgileri verdi: “Kadın satıcıların yarısı da ev hanımı. Beyaz yakalı üyelerimizin oranı ise yüzde 23. ‘Sosyal e- ticaret’ söylemimizi destekleyen bir diğer unsur ise üyelerin yüzde 6’sının engellilerden oluşması. Mağaza sahipleri, platformdaki ürünleri kendi e-ticaret sayfaları üzerinden satarak yüzde 30 ile 15 arası komisyon geliri elde ediyor. Platformda yaklaşık 4 bin mağaza, 3 bin tedarikçi ve 700’ü aşkın bayii bulunuyor. Satıcılar ürünleri hem web siteleri hem de sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunabiliyor. Müşteri hizmetleri, kargo, paketleme, iade ve iptal süreçlerinin tamamını platform üzerinden yapılıyor.
1,5 milyon dolarlık e-ihracat hedefi
“Gıda takviyeleri, kozmetik ve el işi ürünler başta olmak üzere yoğun talep gören ürünleri, Türkiye pazarına sunduğumuz gibi hedeflediğimiz yurt dışı pazarlarına da Walmart’tan Amazon’a kadar uzanan
geniş bir partner ağıyla sunmayı planlıyoruz” diyen Yasemin Çil, “2023 yılı itibarıyla Fornium markasıyla İngiltere’de faaliyete başladık. Geçen yıl da Amerika ve Avrupa’da çalışmalarımızı hızlandırdık. Amacımız önce tedarikçilerimi sonra da bireysel satıcıları e-ihracatla dünyaya açmak. Kendimize bu yıl için 1,5 milyon dolarlık bir e-ihracat hedefi koyduk” diye konuştu.
Maliyetler zorluyor komisyonlar yük oluyor
Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre; e-ticaret şirketlerinde her 100 satıcıdan yalnızca 3’ü gelir elde edebiliyor. Türkiye’de her şey dâhil sisteminin mümkün olmadığı e-ticaret pazaryerlerinde satışa başlayabilmek için şirket kurulumundan ödeme altyapısına, siber güvenlikten içerik yönetimine değin 20 farklı kalemde 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen yatırımlar gerçekleştirmek gerekiyor. Ticaret Bakanlığı’nın araştırmasına göre; yüksek komisyon oranları, reklam maliyetleri ve tedarik zinciri sıkıntıları nedeniyle e-ticarete başlayanların yüzde 60’ı, ikinci yıl satışlarını durduruyor.
Gelirin yarısı Ar-Ge yatırımlarına
Ticaret Bakanlığı tarafından Ocak 2026’da Türkiye’nin 13’üncü ‘e-İhracat Konsorsiyumu’ unvanını aldıkları bilgisini paylaşan Mağazanolsun Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Çil, Türkiye’de ‘sosyal e-ticaret’ kavramı ile emekliler, ev kadınları, anneanneler, büyükbabalar ve engellileri e-ticaret ile buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Çil, şöyle konuştu: “Kendi yapay zekâ sistemimizi kurmak amacıyla şu ana kadar 5 milyon TL’lik yatırım yaptık. Eğer e-ticaret alanında yapay zekâ teknolojisini yerli şirketler olarak biz kullanmazsak, ilerleyen dönemde uluslararası devler bu alanda hangi teknolojiyi ne kadar kullanmamızı isterse o kadar erişim sağlayabiliriz. Bunu yaşamamak ve Türkiye’nin e-ticaret ile e-ihracat ekosistemini geliştirmek için kazandığımız her 10 kuruşun 5’ini yapay zekâ Ar-Ge’sine ayırmak zorundayız.” Çil, hayata geçirdikleri 23 dilde konuşan ve e-ihracatta sınırları ortadan kaldıran AI asistanı MAI’nin dil bariyerini ortadan kaldırarak Türk ürünlerinin dünya pazarlarında kendine daha fazla yer bulmasında öncü rol üstlendiğini kaydetti.