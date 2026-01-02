Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteklerinin artırıldığını, başvuruların bugün itibarıyla başladığını ve 16 Ocak’a kadar süreceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Işıkhan, engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek amacıyla verilen hibe desteğinin 735 bin liraya kadar çıkarıldığını, eski hükümlü bireylerin iş hayatına yeniden kazandırılması için sağlanan hibe tutarının ise 550 bin liraya yükseltildiğini belirtti.

İş gücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Işıkhan, bu kapsamda 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlanacağını kaydetti.