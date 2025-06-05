Engin Tarım’dan tropikal meyve üretim hamlesi
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük tek parça elma bahçesine sahip olan Engin Tarım'dan tropikal meyve üretimi hamlesi. Engin Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ertuğrul, avokado ve blueberry üretim planı için 200 milyon TL yatırım yapacaklarını açıkladı.
Mehmet H. GÜLEL
Karaman ve Tekirdağ’da bulunan 9 bin dekarlık bahçelerindeki 3 milyon elma ağacıyla modern tarım yapan Engin Tarım, Avrupa’nın en büyük tek parça ve özel şirket elma üreticisi konumunda bulunuyor. Yeni dikilen fidanların da ürün vermesiyle dört yıl sonra üretim kapasitesini yıllık 65 bin tona ulaştırmayı hedefliyor. Geçen yılı 1 milyar 950 milyon TL ciro ile kapattıklarını kaydeden Engin Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ertuğrul, “Bu yıl ciro beklentimiz 3 milyar TL. Ciromuzun yüzde 40’ı ihracat gelirlerinden oluşuyor. 2024 yılında ciroda yüzde 80, karlılığımızı yüzde 25 ve bilanço olarak ise 102 büyüdük” dedi.
Avokado ve blueberrye 200 milyon TL yatırım
Ana odak noktalarının elma olduğunu, ancak yaklaşık 4 yıldır avokado, ananas, zencefil, kivi, mango, Hindistan cevizi, ahududu, kuşkonmaz, böğürtlen ve ceviz gibi tropik meyveleri de ithal ettiklerine dikkat çeken Ertuğrul, “Türkiye’de satılan avokadonun neredeyse yüzde 75’ini Fas, Kenya, Tanzanya gibi ülkelerden biz tedarik ediyoruz. Ayrıca avokado bahçesi kurmak için geçtiğimiz yıl Kenya’dan 5 bin 700 dekar arazi aldık. Çorlu’daki tesisimizde 5 yıl önde 200 dekar arazide kivimiz ektik. Bu yıldan itibaren ürün alacağız. Yeni dönemde blueberry üretmeyi de planlıyoruz. Avokado ve blueberry üretim planı için toplamda 200 milyon TL daha yatırım yapacağız. Bugün itibarıyla 650 kişiyi istihdam ediyoruz, nacak bu rakam hasat zamanlarında artıyor” diye konuştu.
Geçen yıl elma hasatlarının 27 bin ton olduğunu aktaran Ertuğrul, bu yıl ülke genelinde yaşanan don zararının kendilerinin de ürün kaybı yaşadığını belirtti. Bu yıl için hasat beklentilerinin 15 bin ton olduğunu ileten Ertuğrul, “2024’te sözleşmeli olarak diğer üreticilerden de 21 bin ton alım yaptık. Bu yıl da 30 bin ton alım yapacağımızı öngörüyoruz. Toplam üretimin yüzde 60’ı iç piyasaya, yüzde 40’ı ise ihracata gidiyor” dedi.
Ürünün yüzde 40’ını 13 ülkeye ihraç ediyor
Cirolarının yüzde 40’nı ihracattan, yüzde 60’ını ise iç pazardan geldiğini bildiren Ertuğrul, başta Hindistan, Dubai, Suudi Arabistan, Malezya, Singapur, Hong Kong, Kenya, Rusya, İsveç, Ekvator, Endonezya, Kuveyt ve Mauritius'e ihracat yaptıklarını açıkladı.
Engin Tarım olarak Hindistan’ın taze meyve şirketi IG International ile IGET ortak girişimi ile 250 dekar arazi üzerine bahçe kurulumunu tamamladıklarını ileten Ertuğrul, şimdi ise ilave bir 500 dekarlık arazi tahsis etme konusu daha olduğunu bildirdi.
Ertuğrul, geçen yıl 10 milyon dolara yakın bir yatırım yaptıklarına dikkat çekti.
Süveyş Kanalı krizi soğutma sistemini değiştirdi
Karaman ve Tekirdağ’da 30 bin tonluk depolama kapasiteli soğuk hava tesislerinin bulunduğunu aktaran Ömer Ertuğrul, ürünlerini bu tesislerde depolayıp, daha sonra paketleyip sevkiyatını yaptıklarını duyurdu. Özellikle Süveyş Kanalı krizinden sonra soğuk depolarında atmosfer kontrol sistemli soğutma sistemine geçtiklerini aktaran Ertuğrul, “Bu sistem ile ürünler ilk günkü tazeliğini koruyor. 1 milyon dolara kurduğumuz GES ile kendi enerjimizin yüzde 50’sini karşılıyoruz” dedi.