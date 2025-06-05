Engin Tarım’dan tropikal meyve üretim hamlesi

Mehmet H. GÜLEL

Karaman ve Tekir­dağ’da bulunan 9 bin dekarlık bahçelerin­deki 3 milyon elma ağacıyla modern tarım yapan Engin Tarım, Avrupa’nın en büyük tek parça ve özel şirket elma üreticisi konumunda bulu­nuyor. Yeni dikilen fidanla­rın da ürün vermesiyle dört yıl sonra üretim kapasitesini yıllık 65 bin tona ulaştırma­yı hedefliyor. Geçen yılı 1 mil­yar 950 milyon TL ciro ile ka­pattıklarını kaydeden Engin Tarım Yönetim Kurulu Üye­si Ömer Ertuğrul, “Bu yıl ciro beklentimiz 3 milyar TL. Ci­romuzun yüzde 40’ı ihracat gelirlerinden oluşuyor. 2024 yılında ciroda yüzde 80, kar­lılığımızı yüzde 25 ve bilanço olarak ise 102 büyüdük” dedi.

Avokado ve blueberrye 200 milyon TL yatırım

Ana odak noktalarının el­ma olduğunu, ancak yaklaşık 4 yıldır avokado, ananas, zen­cefil, kivi, mango, Hindistan cevizi, ahududu, kuşkonmaz, böğürtlen ve ceviz gibi tropik meyveleri de ithal ettiklerine dikkat çeken Ertuğrul, “Tür­kiye’de satılan avokadonun neredeyse yüzde 75’ini Fas, Kenya, Tanzanya gibi ülkeler­den biz tedarik ediyoruz. Ay­rıca avokado bahçesi kurmak için geçtiğimiz yıl Kenya’dan 5 bin 700 dekar arazi aldık. Çorlu’daki tesisimizde 5 yıl önde 200 dekar arazide kivi­miz ektik. Bu yıldan itibaren ürün alacağız. Yeni dönemde blueberry üretmeyi de plan­lıyoruz. Avokado ve blueber­ry üretim planı için toplamda 200 milyon TL daha yatırım yapacağız. Bugün itibarıyla 650 kişiyi istihdam ediyoruz, nacak bu rakam hasat zaman­larında artıyor” diye konuştu.

Geçen yıl elma hasatları­nın 27 bin ton olduğunu akta­ran Ertuğrul, bu yıl ülke gene­linde yaşanan don zararının kendilerinin de ürün kaybı yaşadığını belirtti. Bu yıl için hasat beklentilerinin 15 bin ton olduğunu ileten Ertuğrul, “2024’te sözleşmeli olarak diğer üreticilerden de 21 bin ton alım yaptık. Bu yıl da 30 bin ton alım yapacağımızı ön­görüyoruz. Toplam üretimin yüzde 60’ı iç piyasaya, yüzde 40’ı ise ihracata gidiyor” dedi.

Ürünün yüzde 40’ını 13 ülkeye ihraç ediyor

Cirolarının yüzde 40’nı ih­racattan, yüzde 60’ını ise iç pazardan geldiğini bildiren Ertuğrul, başta Hindistan, Dubai, Suudi Arabistan, Ma­lezya, Singapur, Hong Kong, Kenya, Rusya, İsveç, Ekvator, Endonezya, Kuveyt ve Mau­ritius'e ihracat yaptıklarını açıkladı.

Engin Tarım olarak Hin­distan’ın taze meyve şirketi IG International ile IGET or­tak girişimi ile 250 dekar ara­zi üzerine bahçe kurulumunu tamamladıklarını ileten Er­tuğrul, şimdi ise ilave bir 500 dekarlık arazi tahsis etme ko­nusu daha olduğunu bildirdi.

Ertuğrul, geçen yıl 10 mil­yon dolara yakın bir yatırım yaptıklarına dikkat çekti.

Süveyş Kanalı krizi soğutma sistemini değiştirdi

Karaman ve Tekirdağ’da 30 bin tonluk depolama kapasiteli soğuk hava tesislerinin bulunduğunu aktaran Ömer Ertuğrul, ürünlerini bu tesislerde depolayıp, daha sonra paketleyip sevkiyatını yaptıklarını duyurdu. Özellikle Süveyş Kanalı krizinden sonra soğuk depolarında atmosfer kontrol sistemli soğutma sistemine geçtiklerini aktaran Ertuğrul, “Bu sistem ile ürünler ilk günkü tazeliğini koruyor. 1 milyon dolara kurduğumuz GES ile kendi enerjimizin yüzde 50’sini karşılıyoruz” dedi.