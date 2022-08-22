Eni ve Total Kıbrıs açıklarında yeni büyük doğalgaz keşfi yaptı

Kıbrıs açıklarındaki Blok 6’nın operatörü Eni ve bölgedeki ortağı Fransız TotalEnergies, Eni’den yapılan açıklamaya göre Cronos-1 kuyusunda büyük bir doğalgaz kolonu keşfetti. İlk tahminlere göre sahadan 2,5 trilyon kübik fit (TFC) doğalgaz çıkartılabileceği belirtiliyor.

Eni’den yapılan açıklamada bölgede yapılacak yeni keşifl erle bu rakamların “yukarı yönlü ciddi oranda artabileceği” de vurgulandı. Cronos-1 Eni Cyprus tarafından kazılan 4. keşif kuyusu ve Blok 6 üzerinde 2018 yılında yapılan Calypso-1 keşfinin ardından kazılan 2. kuyu.

TotalEnergies Keşiften Sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin McLachlan konuya ilişkin açıklamasında “Cronos-1’deki bu başarılı keşif düşük teknik maliyetler ve düşük karbon emisyonlu kaynak keşfine odaklanma stratejimizin etkilerini bir kez daha gösterdi. Keşif Avrupa’ya ilave doğalgaz tedariği sağlayarak enerji güvenliğine katkıda bulunacak” dedi. Analistler Doğu Akdeniz havzasının bu yıl petrol ve doğalgaz keşifl eri açısından çok yoğun bir dönem geçirmesini bekliyor.