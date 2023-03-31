Enkaz altından kurtaran cihazı 70 ülkeye satıyor
Terör unsurlarına karşı yürütülen operasyonlarda, yer altındaki tünel, sığınak ve depoların tespiti için kullanılmak üzere TSK envanterinde yer alan "Proton Elic" adlı cihaz, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında da ekiplere önemli katkı sağladı.
Yerli imkanlarla üretilen ve 70 ülkeye ihraç edilen cihaz, gönderdiği lazer darbeleriyle menzilindeki nesnelerin tespitini sağlıyor. Bilgisayar veya tablet aracılığıyla nesneleri ekrana yansıtarak kullanıcısına bilgi akışı sağlayan cihaz, kusursuz noktalama ve haritalama yapabiliyor.
Cihazın üretildiği firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, ziyaret ettiği Nevşehir'de, depremin etkilediği illerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Ürgüp Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerine birer "Proton Elic" hediye etti. Başbuğ, "Yüzde 99 yerli bir cihaz. Bazı materyaller dışarıdan temin ediliyor ancak bunları da önümüzdeki yıllarda kendi bünyemizde üreteceğiz" dedi.