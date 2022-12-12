Enlerin, ilklerin ve rekorların projesi "1915 Çanakkale Köprüsü"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Şantiye Alanı'nda gazetecilere açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, bakanlığının hayata geçirdiği tüm projelerin Türkiye'nin geleceğinde büyük pay sahibi olmasının gururunu taşıdığını söyledi.

Projelerinin, eserlerinin ve hizmetlerinin, Türkiye Yüzyılı'na sağlam adımlarla ilerleyen güzel vatanın yolunu açtığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda ulaştırma ve iletişim alanında nice başarılara imza attık. 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev eseri ülkemizin ticaretine, turizmine kazandırdık. Hiç şüphesiz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu da bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna projelerinden biridir. Ülkemize sağladığı ve sağlayacağı faydaların yanı sıra dünyanın hizmetine sunduğumuz bir mühendislik başarısıdır. Ülkemizin, yetişmiş insan gücümüzün yüz akıdır. Feribotla 30 dakika sürmesi gerekirken, kuyruklar nedeniyle veya denizin ve havanın müsaade ettiği zamanlarda çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş, artık 6 dakikada tamamlanıyor. 100 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale otoyolumuz sayesinde, eski yola nazaran yolumuz 100 kilometre kısaldı. Köprümüzün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı Ayvacık-Küçükkuyu yolu ile Troya-Assos tünellerini de hizmete açarak Çanakkale ve Ege'ye ulaşımın lojistik kara yolu altyapısını güçlendirdik."

Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale'nin güneyinde, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan Kazdağları trafiğini düzenlemek için Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan kesimi de bölünmüş yol haline getirdiklerini vurguladı. Trafiğin güvenli hale gelmesiyle kavuşmaların hızlandığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yol stresi bitti yerine konfor geldi, huzur geldi. Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlayan Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Troya-Assos tünellerini inşa ettik. Böylece onlarca keskin virajı barındıran Kazdağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık. Ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Bundan böyle Kazdağları'nın eşsiz doğası, temiz havası korunacak, Çanakkaleliler, yerli yabancı turistler ve nakliyeci vatandaşlarımız da yolun konforundan ve doğanın güzelliklerinden yararlanacak."

"Teknik özellikleri ile enlerin, ilklerin ve rekorların projesi"

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olduğuna değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin simge yapılarından birine dönüştü. 2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsünde bulunuyoruz. Tabii bu bize yalnızca mühendislik başarımızı anlatmıyor. Cumhuriyetimizin kuruluş yılı olan 1923 tarihine ve bu uğurda şehit olan ecdadımıza saygımızı da dile getiriyor. Aynı zamanda, gençlerimize sunacağımız aydınlık Türkiye için 2023 vizyonumuza da vurgu yapıyor. Çanakkale Köprümüz, toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün bir diğer önemli özelliği de dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olmasıdır. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'e birer saygı nişanıdır. Kulelerinin kırmızı beyaz rengi al bayrağımızı temsil etmektedir. Şu anda hep beraber tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. 318 metrelik kulelerin üzerine yerleştirilen 16 metrelik mimari amaçlı top mermileriyle 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olarak da tarihe geçmiştir. 75 ton ağırlığında ve 4 parçadan oluşan çelik top mermisi figürü ile kule yüksekliği 334 metreye ulaştı."

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'yı unutmanın mümkün olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, Seyit Onbaşı'nın top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayarak kundağına yerleştirmeyi başardığını ve Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak kontrolden çıkmasına, bir mayına çarpıp batmasına sebep olduğunu anımsattı.

Bakan Karaismailoğlu, köprüdeki söz konusu bu top mermilerinin sıradan figürler olmadığına değinerek şöyle devam etti:

"Seyit Onbaşımıza bu vatanı emanet ettiği gelecek nesilden de bir selamdır. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale'miz de ülkemiz şanlı tarihine ve Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir esere kavuştu. Vatan şairi Mehmet Akif'in 'Var mı ki dünyada eşi' dediği Çanakkale Destanı'nın hatırasına yakışacak bu emsalsiz abide hepimiz için bir gurur vesilesidir. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarıyla projemiz, sözleşme tarihinden 1,5 yıl önce tamamlandı. Bu sayede 628 milyon avro tasarruf elde ettik. Sadece bu proje dahi kamu-özel işbirliğiyle yapılan yap-işlet-devret projelerinin ülkemize, milletimize büyük faydalarının önemli bir örneğidir. Günlük sığ siyasi tartışmaların aksine, vizyon sahibi olmayı gerektiren, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çerçevesinde hayata geçirdiğimiz ulaştırma ve altyapı çalışmalarımızla 2053 vizyonumuzun ve Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını, kısacası Türkiye'nin, gençlerimizin aydınlık geleceğini şimdiden hazırlıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü vatan ve millet sevgisinden yoksun, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin mesajıdır. Ecdadımıza saygı, geleceğimize armağandır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki bizlerin; milleti için yatırım yapmaya, hizmet getirmeye, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağının, Türkiye'nin bölgenin lider ülkesi olacağının, en büyük göstergesidir."

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının deniz seviyesinden 318 metre yüksekte olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugünkü Seyit Onbaşı'nın top mermileriyle birlikte 334 metreye köprümüzün deniz seviyesi üzerindeki yüksekliğini çıkartıyoruz. Ama deniz seviyesinin altındaki kesonların da bulunduğu derinlik ve alttaki kazık boylarını da hesaba kattığımızda toplamdaki yapısal yüksekliğimiz 418 metreye kadar ulaşmaktadır. Dünyanın en yüksek köprüsü, en geniş açıklıklı köprüsü ve yapımında tam 30 bin çalışma arkadaşımızın bulunduğu, bunun da yüzde 10'undan fazlasının mühendis olarak çalıştığı çok kıymetli bir eseri ülkemizi dünyaya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün de Seyit Onbaşı'nın top mermilerinin, simgesel mermilerin montajını tamamladık. Onları bugün hizmete almanın gururunu yaşıyoruz."