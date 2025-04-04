Enlerin ve ilklerin kenti Adana

Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci büyük yatırım havzası olması beklenen Doğu Akdeniz’in kalbinde yer alan, sayısız medeniyete beşiklik eden, köklü tarihi geçmişe sahip olan Adana, ülkemizde sanayileşmenin öncü kentlerinden biri ve tarımın da başkentidir.

Adana, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Efendiler, bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur.” sözünde de belirttiği üzere istiklal mücadelesine ilham veren ilklerin ve enlerin kentidir.

Yetişmiş insan kaynağı, stratejik konumu, gelişmiş sanayi ve ticaret altyapısından aldığı güç ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilirlik açısından önemli avantajlara sahip Adana, lojistik aksların da merkezinde yer almakta.

Adana OSB, 50 milyon metrekarelik büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor

Sahip olduğu organize sanayi bölgelerinin yanında yapımı devam eden sanayi bölgeleriyle de adından söz ettiren bir kent. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi önümüzdeki birkaç yıl içinde 50 milyon metrekarelik büyüklüğe ulaşarak ülkemizdeki en büyük sanayi üssü olmayı hedeflerken Adana (Doğu Akdeniz) Ana Konteyner Limanı Projesi, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Ceyhan Kimya İhtisas OSB gibi dev projelerin de hayata geçmesi ile çok daha güçlü bir konuma gelecek.

Adana, petrokimya sektöründe küresel oyuncu konumuna geliyor

Ceyhan-Yumurtalık bölgesinde petrokimya, kimya ve plastik ürünleri üretmek amacıyla planlanan yeni entegre üretim tesisleri Adana’yı bu sektörde küresel oyuncu konumuna taşırken ham madde ithalatı ikame edilerek, tarımdan savunma sanayine, otomotivden inşaata, tüketici ürünlerinden ilaç ve sağlık sektörüne varıncaya kadar birçok alanda Türkiye ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

Bu yatırımlarla stratejik öneme sahip otomotiv sanayisi, tekstil, ambalajlama ve plastik ürünleri gibi birçok kullanım alanı bulunan plastik ham maddesinin üretim kapasitesi artırılarak ülkemizin petro-kimya ürünleri ithalatına olan bağımlılığı azaltılacak ve böylelikle de cari açığın düşürülmesi noktasında önemli kazanımlar elde edilmiş olacak.

Türkiye’nin ilk ve tek serbest bölgesi

Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz’in en büyük serbest bölgelerinden biri olan, tamamlanmış altyapısı, kimya, petro-kimya, demir-çelik, enerji santralleri, tersane ve çimento fabrikaları gibi ağır sanayi yatırımlarına yönelik Türkiye’nin ilk ve tek serbest bölgesi olma özelliğini taşıyan Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde hayata geçirilecek yeni yatırımlarla birlikte Adana’nın dış ticaret hacmi de önemli oranda artacaktır.

En hızlı büyüyen firma Adanalı

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) tarafından açıklanan Türkiye’nin en hızlı büyüyen firmalarının listelendiği TOBB 100 listesinde 2023 verilerine göre en hızlı büyüyen firma Adana firması olurken

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının listesini yayınlayan İstanbul Sanayi Odası (İSO) İSO 500 listesinde 11 Adanalı firma yer aldı. İSO 2. 500 büyük firma listesinde ise 19 firma ile kendine yer bulan Adana, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren TİM 1000 listesinde ise 20 firma ile temsil edilmektedir.

Adana’nın ihracat rakamları henüz istenen seviyelerde değil

Adana üreterek büyüyen bir kent olmasına rağmen şehrin ihracat rakamları ise henüz istenen seviyelere gelebilmiş değil. Referans Türk’te yer alan bilgilere göre yabancı sermayeli 750 civarında firmanın bulunduğu Adana’nın 2021 yılında ülke ihracatından aldığı pay yüzde 1,2 olmuşken, bu oran 2024 yılında 1,35 olarak kayıtlara geçmiştir. 2021 yılında 2 milyar 492 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Adana’nın 2024 yılında ihracatı ise 3 milyar 45 milyon dolara yükselmiştir.

Dünyanın en önemli üç ovasından biri üzerinde bulunan Adana, bölgenin tarım gücü ve ürün çeşitliliği bakımından lideridir. Adana; narenciye başta olmak üzere, mısır, karpuz, yer fıstığı, çilek, kiraz, zeytin, soya, pamuk üretiminde ülkemizin başta gelen şehirlerindendir. Sadece tarımda değil, hayvancılık ve bal üretiminde de Adana çok ileri bir konumdadır.

Adana ülkemizi geleceğe taşıyacak en önemli kentlerden biri

Adana’nın bitkisel üretimdeki potansiyelini tam olarak harekete geçirebilmek için modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve su kayaklarını ve toprağı koruyabilmek için ovada mutlaka açık sulama sisteminden vazgeçilerek kapalı sulama sistemine geçilmesine ihtiyaç var.

Diğer yandan Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da çevreye duyarlı yüksek katma değere sahip ürünlerin üretimine verilecek önem, dijitalleşme, verimlilik, sürdürülebilirlik gibi alanlarda kat edilecek mesafe kentin geleceğinde belirleyici rol oynayacaktır. Bu alanlardaki yakalanacak başarı, AB Yeşil Mutabakatına uyum için atılacak adımlar, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi yaptırımlara maruz kalmadan ihracatın sürdürülebilirliğini sağladığı gibi kg değerini de artıracaktır.

Birlik ve beraberliğini sağlamış, hedefleri olan, bu hedefler doğrultusunda stratejiler geliştiren bir Adana, ülkemizi geleceğe taşıyacak en önemli kentlerden biri olacaktır.