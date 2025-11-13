Enpara, Türkiye’nin ilk 10 özel mevduat bankası arasına girdi

2012’de QNB Türkiye bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Enpara, 2025 Ağustos–Eylül döneminde gerçekleştirdiği kısmi bölünme ile bağımsız bir dijital bankaya dönüştü. 30 Eylül 2025 itibarıyla açıklanan solo finansal tablolara göre Enpara Bank, Türkiye’de dijital bankalar arasında açık ara liderliğe ulaştı ve özel mevduat bankaları arasında ilk 10 sıraya girmeyi başardı.

Toplam aktifler: 220 milyar TL

Net krediler: 142 milyar TL

Müşteri mevduatı: 197 milyar TL

Net dönem kârı: 3,9 milyar TL

Toplam özkaynaklar: 17 milyar TL

Çalışan sayısı: Bin 417 (Kadın oranı: Yüzde 70)

“Dijital bankacılıkta tartışmasız lideriz”

Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen, bankanın dijital alandaki konumunun altını çizerek, müşteri memnuniyeti odağını ve yenilikçi hizmet yaklaşımını sürdüreceklerini belirtti. Türkmen, Enpara’nın QNB Türkiye’den ayrılarak bağımsızlaşmasını “bankacılık sektöründe nadir görülen zorlukta bir operasyon” olarak nitelendirdi.

(Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen)

Türkmen ayrıca, bireysel kredilerde 7’nci sıraya yükselmelerinin, şubesi olmayan bir bankanın geleneksel büyük bankaları geride bırakması açısından önemli olduğuna dikkat çekti:

“Türkiye’de dijital bankacılığın gücünü ortaya koymaya devam ediyoruz. Avrupa’da da önde gelen dijital bankalar arasındayız. Kısa sürede müşteri sayısında Avrupa’nın ilk üç dijital bankasından biri olmayı hedefliyoruz.”

QNB Group’un Türkiye’deki ikinci büyük yatırımı

Qatar National Bank (QNB Group), QNB Türkiye’den sonra Enpara Bank’ı da Türkiye’deki ikinci iştiraki olarak konumlandırıyor. Enpara, şubesiz bir modelle büyüyerek özel mevduat bankaları arasındaki rekabeti yeniden şekillendiriyor.

Enpara’nın önümüzdeki dönemde yeni ürünlerle büyümesini hızlandırması ve dijital bankacılıkta liderliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.