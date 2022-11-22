ENTECH 23 Kasım'da kapılarını açacak

Yıllara dayanan tecrübesi, sektöre kattığı yenilikler ve ülke ekonomisine desteği ile Türk fuarcılık sektörünün dünyadaki en büyük temsilcisi CNR Holding, çevre teknolojileri ve şehircilik alanında, Avrasya’nın en büyük fuarı ENTECH – Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı’nı Ankara’da hayata geçirecek. Emine Erdoğan himayelerinde fuar, gelecek nesillere yaşanabilir çevre bırakmak amacı ile 23-26 Kasım 2022 tarihleri arasında ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek.

En önemli kamu kurumları destekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından da desteklenen fuarda, katı atık, su ve atık su teknolojileri, biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, yenilebilir enerji ve teknolojileri, kentsel çevre temizlik araçları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ürün sergileyecek.

ENTECH Fuarı’nda en yeni teknoloji ve hizmetleri ile yer alacak firmalar, sektörün uluslararası temsilcilerinin yanı sıra kamu kuruluşu yöneticileri, yerel yönetim temsilcileri, KOBİ ve özel sektör karar vericileri, çevre teknolojileri araç ve ekipman üreticileri, sanayiciler, organize sanayi bölgesi yetkilileri, dernek ve birlikler, finans ve leasing kuruluşları ve sektörün lider firmaları ile iletişim kurarak kendilerine yeni ticaret ağları oluşturacak.

Sektördeki en son gelişme ve yenilikler, sürdürülebilir çevre teknolojileri, çevreye duyarlı ürün ve uygulamaların sergileneceği ENTCEH, katılımcı firmaları hedef pazarları olan Balkanlar, BDT Ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın yanı sıra Uzak Doğu, Batı Avrupa, Amerika ve Türkiye’den gelecek alım heyetleri bir araya getirerek yeni iş bağlantıları kurma, iş hacmini geliştirme ve yeni pazarlar oluşturma fırsatı sunacak.

Sıfır Atık Forumu geleceğe ışık tutacak

23-26 Kasım tarihleri arasında, ENTECH – Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı ile eş zamanlı hayata geçirilecek olan Sıfır Atık Forumu, kendini temiz çevre ve gelecek için adamış, dünyanın en önemli akademisyenlerine ev sahipliği yapacak.

ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan ENTECH Sıfır Atık Forumu’nu, bürokratlar, akademisyenler, çevre dernekleri ve öğrenciler takip edecek. ENTECH Sıfır Atık Forumu’na yabancı akademisyenlerin yanı sıra Türkiye’nin çevre ve sıfır atık üzerine yetiştirdiği en önemli akademisyenler de konuşmacı olarak katılacak. Sıfır Atık Forumu, sektörün geleceğine ışık tutacak.