Entek'in Tüpraş'a devri şirket genel kurullarında onaylandı

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye'de enerjinin öncüsü ve lideri olan Tüpraş, açıkladığı stratejik dönüşüm planındaki taahhütlere yönelik attığı adımlara yenisini ekledi.

Nisan ayında başlatılan, Koç Holding AŞ ve Aygaz AŞ iştiraki, enerji şirketi Entek Elektrik Üretim AŞ'nin (Entek) hisselerinin Tüpraş'a kısmi bölünme yoluyla devrine yönelik süreç, ilgili resmi kurumlardan alınan onaylar sonrasında şirketlerin genel kurullarında da onaylandı.

Bu adım, Tüpraş'ın Stratejik Dönüşüm Planı'nda yer alan "sürdürülebilirlik anlayışını destekleyen yeni alanlara yapacağı yatırımlarla geleceğin enerji şirketine dönüşme" hedefinde önemli bir kilometre taşı oldu.

25 Ağustos tarihinde gerçekleşen, Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş'ın Olağanüstü Genel Kurul toplantıları sonucunda yapılan açıklamada, Entek sermayesinin yüzde 99,24'üne denk gelen 942,7 milyon TL nominal değerli Entek paylarının devralındığı ifade edildi.

"Bu birliktelik ülkemizin temiz enerji geleceğine de ivme kazandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, şunları kaydetti:

"Koç Holding'in Karbon Dönüşüm Programı kapsamında, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizin stratejik hedeflerine uygun olarak, nisan ayında Entek'in yeniden konumlandırılması için bir adım atmıştık. Yaptığımız değerlendirmelerde, Tüpraş'ın büyüme hedefleriyle Koç Topluluğu şirketlerinden Entek'in, mevcut portföyü ve büyüme hedeflerinin uyumunun yanı sıra her iki şirketin de üretim odaklı enerji şirketleri olmaları dikkate alınarak, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle Stratejik Dönüşüm Planı açıklayan Tüpraş tarafından devralınmasına karar verildi. Bu amaçla başlatılan Entek hisselerinin Tüpraş'a kısmi bölünme yoluyla devri süreci bugün itibarıyla ilgili şirketlerin genel kurulları tarafından da onaylandı. Bu yapılandırmanın Tüpraş'ın stratejik dönüşüm yolculuğundaki üretim portföyüne sağlayacağı güçlü katkı ülkemizin temiz enerji geleceğine de ivme kazandıracak."

"Entek'in bünyemize katılmasını, önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz"

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu da Tüpraş'ın Stratejik Dönüşüm Planının bir parçası olarak, nisan ayında Entek'i şirket bünyesine katmak üzere resmi mercilere başvuruları gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, işlemin 25 Ağustos 2022'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da onaylandığını aktardı.

Yelmenoğlu, "Stratejik Dönüşüm Planımız kapsamında iki önemli yatırım alanımız sıfır karbonlu elektrik üretimi ve bu elektriği kullanarak yeşil hidrojen üretmek. Söz konusu devir işleminin gerçekleşmesiyle birlikte bu hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım daha atmış olduk." diyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Devir işlemiyle, sekiz hidroelektrik, bir rüzgar ve bir doğalgaz çevrim santrali bulunan, toplamda 436 MW kapasiteli Entek'i bünyemize kattık. Entek hisselerinin kısmi bölünme yoluyla devralınmasına ilişkin sürecin tamamlanmasıyla 2030'da 1 GW ve 2035'de 2,5 GW kurulu güç hedefimize ulaşma anlamında önemli bir aşama kaydederek ilerlemeye devam ediyoruz. Entek'in, yenilenebilir enerji alanındaki birikimleri ve uzmanlıkları ile son derece yetkin insan kaynağının da Tüpraş ailesine katılması, sadece sıfır karbonlu elektrik üretimimizde değil, stratejik dönüşüm planımızın hayata geçirilme süreçlerinde de büyük bir sinerji oluşturacak. Entek'in bünyemize katılmasını, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen üretimimizi destekleyecek önemli bir kilometre taşı olarak görüyor; geleceğe yönelik hedeflerimize daha da güçlü yürüyoruz."