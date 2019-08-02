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EPDK 10 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları alanlarında faaliyet gösterecek 10 şirkete lisans verildi.

EPDK 10 şirkete lisans verdi
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 6 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında iki şirkete madeni yağ lisansı, iki firmaya da ihrakiye teslimi lisansı verildi.

LPG piyasasında ise iki firmanın LPG depolama lisansı sona erdirildi.

Kaynak: AA

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