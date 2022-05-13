EPDK, 2021 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını artırdı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatını (TORETOSAF) kilovatsaat başına 51,47 kuruşa çıkardı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatını (TORETOSAF) belirledi. EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2021 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 51,47 kuruş olması kararlaştırıldı.
2020 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 28,56 kuruş, 2019 yılına ait ise kilovatsaat başına 20,48 kuruş olarak belirlenmişti.