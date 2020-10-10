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EPDK 26 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 26 yeni lisans verildi.

EPDK 26 yeni lisans verdi
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EPDK'nin elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 26 yeni lisans verilmesi ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 22 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 3 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirkete depolama lisansı verilirken, 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Kaynak: AA

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