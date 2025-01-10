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EPDK 64 şirket lisansına dair kararlarını açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 54 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisans süresini uzattı, 8 şirketin lisansını sonlandırdı.

AA
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EPDK 64 şirket lisansına dair kararlarını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan uyarınca, elektrik piyasasında 24 şirkete tedarik lisansı, 16 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 8 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. 6 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları piyasasında 1 şirkete LPG depolama lisansı, 1 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verildi, petrol piyasasında faaliyet gösteren 2 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete de ihrakiye teslimi lisansı verildi. Petrol piyasasında 2 şirketin lisans süresi uzatıldı.