EPDK açıkladı: Petrol ve doğal gaz ithalatında makas açıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Ağustos 2026 sektör raporları, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz ithalatında farklı bir tablo ortaya koydu.

Toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,33 artarak 4 milyon 487 bin 688 tona yükselirken doğal gaz ithalatı yüzde 32,66 azalışla yaklaşık 2 milyar 776 milyon metreküpe geriledi.

Petrol ithalatında Rusya ilk sırada

Ağustosta ham petrol ithalatı yüzde 1,13 azalarak 2 milyon 844 bin 434 ton oldu. Motorin ithalatı ise yüzde 9,03 artışla 1 milyon 166 bin 792 tona ulaştı. En fazla petrol ve petrol ürünü ithalatı 1 milyon 257 bin 721 tonla Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 553 bin 812 tonla Irak ve 335 bin 622 tonla Suudi Arabistan izledi.

Petrol ihracatında yüzde 35'e yakın düşüş

Türkiye'nin petrol ürünleri ihracatı ağustosta yüzde 34,75 azalarak 793 bin 364 tona geriledi. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 18,24, motorin ihracatı ise yüzde 88,74 düştü. Buna karşılık rafinerilerin toplam petrol ürünü üretimi yüzde 7,26 artarak 3 milyon 704 bin 421 tona çıktı.

Yurt içinde benzin satışları yüzde 10,7, motorin satışları yüzde 4,42 yükseldi.

Doğal gazda en büyük tedarikçi İran

Ağustosta ithal edilen doğal gazın 2 milyar 392 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 384 milyon metreküpü ise LNG olarak temin edildi. Boru gazı ithalatında 916 milyon metreküple İran ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 752 milyon metreküple Azerbaycan ve 723 milyon metreküple Rusya takip etti.

LNG ithalatının tamamı Cezayir'den gerçekleştirildi.

Gaz tüketimi geriledi, stoklar 5,76 milyar metreküpe ulaştı

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi ağustosta yıllık yüzde 21,96 azalarak yaklaşık 2 milyar 699 milyon metreküp oldu. Tüketimin 1 milyar 116 milyon metreküpü sanayide, 886 milyon metreküpü elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm sektöründe, 326 milyon metreküpü ise konutlarda gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla doğal gaz stokları 5 milyar 760 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bunun 5 milyar 456 milyon metreküpü yer altı depolarında, kalan 304 milyon metreküpü LNG terminallerinde bulunuyor.