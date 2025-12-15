EPDK açıkladı! Türkiye'nin ham petrol ithalatı ekimde arttı

Türkiye'nin ham petrol ithalatı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı Ekim ayı Petrol Piyasası Sektör Raporuna göre, ham petrol ithalatı yüzde 21,79 artışla 2 milyon 655 bin 791 ton olarak kaydedildi.

EPDK verilerine göre, toplam petrol ürünleri ithalatı da ekimde yüzde 13,72 artarak 4 milyon 448 bin 925 tona ulaştı. Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 0,55 artışla 1 milyon 305 bin 357 ton seviyesinde gerçekleşti.

Rafineri üretiminde ise belirgin bir yükseliş izlendi. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 25,50 artarak 3 milyon 262 bin 221 tona çıktı. Motorin türleri üretimi yüzde 36,62 artışla 1 milyon 382 bin 786 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 1,38 düşüşle 432 bin 291 ton olarak kaydedildi. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 5,02 artarak 508 bin 112 tona ulaştı.

Yurt içi satışlar ve ihracat yükseldi

Ekim ayında toplam petrol ürünü satışları yüzde 6,33 artarak 3 milyon 159 bin 371 ton oldu. Benzin türleri satışları yüzde 13,45 artışla 485 bin 257 tona, motorin türleri satışları ise yüzde 4,60 artışla 2 milyon 498 bin 229 tona yükseldi.

Aynı dönemde toplam petrol ürünleri ihracatı da yüzde 17,61 artarak 1 milyon 114 bin 284 ton seviyesinde gerçekleşti.