EPDK Başkanı Yılmaz, elektrikte yeni düzenleme mesajı: Fazla kullanan maliyetini ödeyecek, zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıldan itibaren yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan abonelere sübvansiyon sağlanmayı sonlandırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şubatta uygulanmaya başlayan yeni sistemden 42 milyon abonenin 40 milyonunun etkileneceğini kaydetti.

Yeni uygulamayla aylık elektrik faturası 1050 TL'yi aşarsa farklı tarifeden derecelendirme yapılacağı için fatura 2 bin liraya ulaşabilecek.

'Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok'

Bloomberg HT’ye konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, devlet sübvansiyonunun çok önemli bir konu olduğunu ifade etti.

"Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin" diyen Yılmaz, "Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin" ifadelerini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti: "Sübvansiyonlar yatırımları da engelliyor. Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil. Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor."