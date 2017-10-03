EPDK heyeti STAR Rafineri’yi ziyaret etti

03 Ekim 2017

SOCAR Türkiye’nin projelerinden biri olan ve İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen STAR Rafineri’yi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK kurul üyeleri ve bürokratları ziyaret etti.

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov’un, SOCAR’ın Türkiye’deki projelerini anlattığı toplantıda, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter de yüzde 95’i tamamlanan rafineri hakkında bilgi verdi.



STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, inşaatı bu yılın sonunda tamamlanacak rafineride, 14 ülkeden 3 bini mühendis olmak üzere 19.500 kişinin çalıştığını belirterek, inşaatın tamamlanmasının ardından, 2018 yılının üçüncü çeyreğine kadar mekanik testlerin devam edeceğini belirtti.



İlter, STAR Rafineri’nin faaliyete geçmesinin ardından petrol ürünleri ithalatında her yıl 1.5 milyar dolar civarında tasarruf sağlanacağını belirterek, "STAR Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip. 1.6 milyon metreküplük depolama kapasitesi bulunan STAR Rafineri’de, yıllık 1.6 milyon tonluk nafta üretiminin yanı sıra 5 milyon ton düşük kükürtlü motorin, 1.6 milyon tonluk jet yakıtı, 300 bin ton LPG, 1 milyon ton petrokimya hammaddesi üretilecek.” dedi.



Başkan Mustafa Yılmaz önderliğinde bilgilendirme toplantısına katılan EPDK heyeti, daha sonra 2018’in üçüncü çeyreğinde faaliyete geçecek olan STAR Rafineri sahasını ziyaret etti.