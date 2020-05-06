EPDK, İGDAŞ'a fatura soruşturması başlattı

06 Mayıs 2020

MEHMET KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yüksek fatura şikayetlerinin incelenmesi sonucu 45 günlük periyotla fatura kestiği gerekçesiyle İGDAŞ hakkında soruşturma başlattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde EPDK’nın aldığı kararla özellikle “karantina bölgeleri” için kıyasen fatura uygulamasına geçildiği hatırlatıldı. Karantina dışındaki bölgelerde ise elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin sayaçları okumaya ve abonelere gerçek tüketimlerine göre fatura düzenlemeye devam ettikleri kaydedildi.



"Abonelerden yoğun şikayet var"



EPDK’nın açıklamasında İstanbul’da ikamet eden doğalgaz abonelerinden gelen “yüksek fatura şikayetlerinin tek tek incelenmesi sonucunda ilgili dağıtım şirketi İstanbul Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin (İGDAŞ) abonelerine mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi. Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ’ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği tespit edildiği anlatıldı.



İGDAŞ’a soruşturma açıldı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık. Gerekeni yapacağız” dedi. Elektrik ve doğalgaz sayaçlarının doğruluğu ve okuma işlemlerinin güvenilirliğinin önemini vurgulayan EPDK Başkanı Yılmaz şöyle dedi:

“Sayaçların okunma süreleri belli. Bütün şirketler de ona göre sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak. Sayaçları okurken, faturaları düzenlerken tüketicinin kafasında soru işareti oluşturursanız, vatandaşı mağdur ederseniz, elbirliği ile bugünlere getirdiğimiz koskoca bir sektöre zarar verirsiniz. EPDK olarak bu konuda çok hassasız.”



Yılmaz: Daha önce hiç olmamıştı



Doğalgaz sektöründe faturalandırmalarla ilgili daha önce böylesi şikayetlerle karşılaşılmadığını öne süren Mustafa Yılmaz, “Bundan sonra da tekrarlanmamasını, uzun yıllara dayalı bu güvenin zedelenmemesini umuyoruz. Özel şirket olsun, belediye iştiraki olsun bizim için farklı değil… İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine asla müsaade etmeyiz” dedi.



Başka illerden de şikayet var



Başka illerden de yüksek doğalgaz faturalarıyla ilgili tüketici şikayetlerinin EPDK’ya gelmeye başladığını belirten Yılmaz şunları söyledi:

“Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin… Onlara bir cep telefonu, bir mail kadar yakınız. Faturalarla ilgili şüphesi olan kurumumuzun internet sitesi üzerinden bize başvursun. Şikayetleri tek tek inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz. İGDAŞ soruşturması sonucunda da Kurulumuz mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız.”



