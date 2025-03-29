EPDK, OPET ve BOTAŞ kararlarını açıkladı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, OPET Petrolcülük Anonim Şirketi'nin Mersin Tesisi'ne ilişkin depolama tarifesinin güncellenmiş halini onayladı. Söz konusu tesis için günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri ve motorin için metreküp başına 1,63 lira, havacılık yakıtı türleri için 1,37 lira olarak belirlendi.

Hizmet başına alınacak teslim alma bedelleri ise benzin türleri için metreküp başına 81,35 lira, motorin türleri için 127,10 lira, havacılık yakıtı türleri için 40,66 lira oldu.

BOTAŞ kararı

EPDK, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi ve Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2025 depolama yılında uygulayacağı depolama tarifelerini de kararlaştırdı.

Güncellenen tarifelerde, 2025'te geçerli olacak depolama bedelleri üst sınırları kapasite bedeli için standart metreküp başına 3,080123 lira, enjeksiyon bedeli için 0,105722 lira ve geri üretim bedeli için 0,010516 lira olarak tespit edildi.

Antalya'daki iki tesis arasındaki boru hattı iletim tarifesi

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın Antalya'daki iki depolama tesisi arasındaki boru hattına ilişkin iletim tarifesi de tadil edildi. Buna göre, hizmet başına alınacak iletim bedeli havacılık yakıtı türleri için metreküp başına 210,64 lira oldu.