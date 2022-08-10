EPDK, sanayicilerin itiraz ettiği lisanssız GES kararında ısrarlı

ANKARA (DÜNYA) - Sanayi kuruluşlarının kendi tüketimlerinin gerektirdiği kurulu güçten daha fazla kurulu güce sahip lisanssız olarak güneş enerjisi santrali (GES) kurma ve fazla elektriği sisteme satmaya imkan tanıyan düzenleme değişiyor. EPDK, bir miktar fazla elektriğin satılması ve onu aşan kısmın da bedelsiz olarak sisteme verilmesine imkan tanıyan bir taslağı kamuoyuna açıkladı. Sanayiciler ise fazla elektriği sisteme satma imkanı gözeterek yatırım yapıldığını, ilave maliyetin ödendiği, ayrıca bu kararın yeni yatırımları önleyeceğini ileri sürerek düzenlemeye itiraz etti.

EPDK’dan kamuoyuna yansıyan bilgilerde; bazı kuruluşların belirli bir faaliyet altında elde ettikleri lisanssız GES kurma hakkını kötüye kullandığı, hayvancılık, sulama vb. faaliyet beyan etmekle birlikte bunu yapmayarak sadece elektrik satmalarının yeni kararda etkili olduğu belirtildi. Ayrıca bedelsiz olarak alınacak elektriğin hane abonelere ücretsiz dağıtılarak maliyetlerde düşüşün hedeflendiği belirtildi.

İtirazların ve eleştirilerin devam ettiği ortamda bu kez EPDK internet sitesinde Başkan Mustafa Yılmaz’ın gazetecilere yaptığı değerlendirme yayınlandı. Burada, 8 bin MW kurulu güçte lisanssız GES bulunduğu hatırlatılarak, “Sadece belediyeler ve sanayi bölgeleri değil, tarımsal üreticiler ve turizm işletmecileri dahil her abone grubundan vatandaşlarımız tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi. Bu alanda yapılan yatırımlar 3 buçuk 4 yıl içinde kendini amorti edebilme potansiyeline sahip” denildi.

Açıklamada, yeni düzenlemede yatırımcıların talepleri arasında bulunan kendi OSB’lerinde yer bulamayan sanayi kuruluşlarının başka dağıtım bölgelerinde, sanayi bölgeleri dışında tesis kurmasına izin verildiği vurgulandı. Bu konuya yönelik olarak EPDK Başkanı Yılmaz’ın, “Örneğin bir sanayicimiz artık ister OSB içinde olsun ister dışında olsun başka bir dağıtım bölgesinde lisanssız üretim tesisi kurabilecek. Lisanslı veya lisanssız kojenerasyon tesisleri bulunan tüketiciler de belirli şartlar altında kojen santrali ile karşılayamadığı tüketimleri için lisanssız üretim tesisi kurabilecek” değerlendirmesine yer verildi.

Bir miktarı satılabilecek

Açıklamada, üretilecek fazla elektriğin tamamının değil, belirli bir bölümünün satışına imkan sağlanacağı, bunun da üzerindeki elektriğin ise bedelsiz olarak sisteme verileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, eleştirilere yanıtına da yer verilen Yılmaz, “Bu eleştirilerin iki sebebi olabilir ya bilgi eksikliği ya da kötü niyet. Bu düzenleme birilerini rahatsız edebilir elbette. Ama kim bu birileri? Sektöre zarar veren, tarım üreticilerimizi, sanayicilerimizi, hayvancılıkla uğraşan tüketicilerimizi kullanarak, gerçekle bağı olmayan tüketim tesisi gücü oluşturarak hat ve trafo kaybına neden olanlar, tüketim yapmadan üretim yaparak tarım, hayvancılık ve sanayi üretimlerini akamete uğratanlar… Evet bunlara dur diyoruz. Düzenlememizin amacı belli: Kendi tüketimi için üretim yapanların desteklenmesi. Gerçek tüketimi olan ve kapasite kısıtı nedeni ile üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünün açılması. Bakın biz kendi binamızda güneş panelleri kurduk. Tükettiğimiz enerji kadar üretiyoruz. İstiyoruz ki yurt çapında bir güneş seferberliği başlatalım. Bu seferberlikten sadece sektörümüz değil bütün Türkiye kazanacak. Ama rica ediyorum kimse kulaktan dolma bilgilerle düzenlememizin amacını saptırmaya kalkmasın” sözleri aktarıldı.