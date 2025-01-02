EPDK tarih verdi! Irak ile elektrik ticaretine yönelik kapasite tahsisi duyurusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Irak ile elektrik ticaretine yönelik kapasite tahsisiyle ilgili internet sitesinde açıklamada bulundu. Kurum, Irak’a elektrik enerjisi ihracatı ve ithalatı yapmak isteyen tedarik ya da elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvurularının 13 Ocak’a kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.

Son tarih 13 Ocak

Açıklamaya göre, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği çerçevesinde, Türkiye-Irak arasında bulunan 400 kV Cizre - Kasek enterkonneksiyon hattını kullanarak Irak’a elektrik enerjisi ihracatı yapmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Irak’tan elektrik ithalatı yapmak isteyen tedarik lisansı sahiplerinin başvurularını 13 Ocak mesai bitimine kadar iletmeleri gerekecek.

300 megavat kapasite tahsisi

Ayrıca, tedarik lisansı sahibi Alfirin Enerji Ticaret AŞ, söz konusu hat üzerinden izole bölge besleme yöntemi ile Irak’a elektrik enerjisi ihracatı yapmak için lisans tadil tarihinden itibaren iki yıl süreyle azami 300 megavat kapasite tahsisi talep etti.