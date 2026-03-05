Google Haberler

EPDK taşınmaz temini işlemlerinde düzenlemeye gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülen taşınmaz temini işlemlerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

EPDK taşınmaz temini işlemlerinde düzenlemeye gitti

EPDK'nin Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim faaliyetleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla, önlisans veya lisans sahibi şirketlerin talebinin uygun görülmesi halinde Kurul tarafından acele kamulaştırma kararı alınabilmesine karar verildi.

Ayrıca, Taşınmaz Temini İşlemleri hakkındaki yönetmeliğin 10'uncu maddesindeki "tesisler için gerekli olan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Bedelli askerlik ücretine zam ve kripto işlemlerine vergi içeren teklif komisyondan geçtiBedelli askerlik ücretine zam ve kripto işlemlerine vergi içeren teklif komisyondan geçtiEkonomi
SPK 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay verdiSPK 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay verdiEkonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar