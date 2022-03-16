EPDK tavan fiyatı hatırlattı, çözüm için dağıtıcı-bayi uzlaşmasını adres gösterdi

Mehmet KAYA



ANKARA - EPDK ile polemik yaşayan, bayilerin örgütlü olduğu işveren sendikası EPGİS’in çağrılmadığı toplantının sonucunda yapılan yazılı açıklamada, kar marjlarının paylaşımı ve çeşitli sorunların ele alındığı belirtildi. EPDK açıklamasında, “Ne petrol fiyatlarının istikrarsız bir görünüm sergilediği bu günlerde ne de ileride, akaryakıt fiyat oluşumunu etkileyecek tüketici aleyhine herhangi düzenlemeye gidilmesi söz konusu olabilir” denilerek, dağıtıcı, rafineri ve bayilerin taleplerine sınır konulması dikkat çekti.

EPDK’nın akaryakıt fiyat belirlemede müdahale yetkisi bulunmadığı ancak tavan fiyat koyma yetkisi bulunduğu hatırlatılan açıklamada, dağıtıcı ve bayi kar oluşum formülüne aykırı durumlarda bu yetkiyi kullanabileceği vurgulandı.

Bayilere mesaj: Yüksek beklentiye girmeyin, bayilerin iflası söz konusu değil

Yazılı açıklamada, EPDK’nın sektörün serbest ve rekabetçi yapısını korumayı öncelik olarak aldığı bu nedenle toplantıda dağıtıcı ve bayilerin arasındaki kar bölüşümünün kendi aralarında adil şekilde çözmesinin tavsiye edildiği vurgulandı.

Diğer yandan mevcut kar marjının makul seviyelerde olduğu belirtilen açıklamada bayilere yönelik, “Bu tutarlar iddia edildiği gibi bayilerin iflasına ve kapanmasına sebep olacak hatta ülkemizi akaryakıt sıkıntısına sokacak düzeyde kesinlikle değildir. İçinden geçtiğimiz süreçte büyük bir kar beklentisi içine girmek de sektörümüz için gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmemelidir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, EPDK Başkanı Yılmaz’ın, tavan fiyat uygulamaktan çekinilmeyeceği mesajını verdiği belirtilirken, dağıtıcı-bayi marj bölüşümü için mevki dezavantajı olan ve düşük tonajlı bayilere destek olacak bir bölüşüm yapılması gereğini ilettiği kaydedildi.

Nakit satışa indirime yeşil ışık yok, taşıt tanıma sistemini ihlal eden bayilere ceza uyarısı

Yazılı açıklamada, kredi kartı satışları-nakit satışlar gibi ayrımlara yönelik indirimler yapma uygulamasına dair EPDK’nın bir yetkisi olmadığı hatırlatılmakla birlikte, bazı bayilerin önerdiği nakit ödemelere ilave indirim yapılmasının kredi kartıyla ödeme yapan tüketicilere ceza anlamına geleceği gerekçesiyle sıcak bakılmadığı kaydedildi.

Bayiler tarafından bir diğer sorunlu alan olarak nitelenen taşıt tanıma sistemine ve kamu kuruluşları ihalelerine dayalı indirimli satışların, karı düşürmesi nedeniyle bazı bayilerin bu sistemlere dahil araçlara akaryakıt vermekten kaçındığı iddialarının da gündeme geldiği belirtilerek, bu durumun belirlenmesi halinde ilgili bayilere ciddi yaptırımlar yapılacağı uyarısında bulunulduğu kaydedildi. Diğer yandan dağıtıcıların taşıt tanıma sistemi kapsamında bayilere aşırı sayılabilecek bir marj kesintisi uygulamaması uyarısı yapıldı.

Rafineri primi adil paylaştırılsın

Toplantıda, mevcut sorunlara çözüm önerilerinden biri olarak, rafineri primlerine dikkat çekildi. Toplantıda, rafineri priminin dağıtıcı ve bayi arasında iyi niyetli bir anlayışla paylaşılması tavsiyesi yapıldığı kaydedilen yazılı açıklamada, bu arada TTS kapsamındaki tüketicilere, kamu araçlarına hatta ambulanslara bazı bayiler tarafından akaryakıt verilmek istenmediğine dair şikayetler kurumumuza ulaşmıştır. Söz konusu bayilerle ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup tüketiciyi mağdur eden bayiler ağır yaptırımla karşılaşacaktır.