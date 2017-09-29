EPDK toptan satışlarda enerji bedelini açıkladı

29 Eylül 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan toptan satışlarda elektrik bedelinin 1 Ekim'den itibaren kilovatsaat başına 15,10 kuruş olarak uygulanmasına karar verdi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından 1 Ekim 2017'den itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 15,10 kuruş, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 19,10 kuruş olarak uygulanacak.

Bir önceki 3 aylık dönemde aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 15,65 kuruş olarak, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 19,30 kuruş olarak uygulanmıştı.

Görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına da devam edilecek.

Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya diğer nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması halinde, kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan kurul kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına karar verildi.

Öte yandan Kurul, serbest olmayan tüketici ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçemeyen tüketicilere 1 Ekim 2017'den itibaren uygulanacak tarifeleri de belirledi.

Buna göre, görevli tedarik şirketinden enerji alan iletim sistemi kullanıcısı tüketiciler için perakende tek zamanlı enerji bedeli kilovatsaat başına 20,52 kuruş oldu. Perakende gündüz enerji bedeli kilovatsaat başına 20,38 kuruş, perakende puant bedeli kilovatsaat başına 36,30 kuruş ve perakende gece enerji bedeli ise 8,91 kuruşta sabit tutuldu.

EPDK, elektrikte serbest tüketici olabilme limitini son olarak yıllık 2 bin 400 kilovatsaate kadar indirmişti. Söz konusu yıllık tüketim aylık yaklaşık 83 liralık tüketim faturasına denk geliyor.

Kaynak: AA