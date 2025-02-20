EPDK, Vadeli Elektrik Piyasası ile YEK-G kararlarını açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Vadeli Elektrik Piyasası ile YEK-G'ye yönelik yeni kararlarını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kapsamında artık, Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nda vadeli elektrik piyasası itiraz sürecine ilişkin maddede yapılan değişiklikle, haksız bulunan itirazların maliyeti piyasa katılımcısına yansıtılacak.

Piyasa katılımcısının piyasa işletim ücretine ilave...

Piyasa işletmecisi tarafından haklı bulunmayan itiraz başına piyasa işletim gelir tavanına ilişkin kurul kararıyla belirlenen tutar, piyasa katılımcısının piyasa işletim ücretine ilave edilecek. Ayrıca, teminat olarak kabul edilecek kıymetler ve temerrüt haline ilişkin maddelerde de düzenlemeler yapıldı.

Toplayıcı lisansı sahibi tüzel kişiler sisteme dahil edildi

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nda yapılan değişiklikle de yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemine katılım kapsamı genişletildi. Böylece toplayıcı lisansı sahibi tüzel kişiler de sisteme dahil edildi.

Teminat Hesaplama Yöntemi'ne dikkat!

Organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda piyasa işletmecisinin risklerinin yönetilmesi ve diğer piyasa katılımcılarının güvence altına alınması amacıyla uygulanacak teminatlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği Teminat Usul ve Esasları'nda da değişikliğe gidildi.

Buna göre, herhangi bir piyasa katılımcısı tarafından sunulması gereken başlangıç teminatı, piyasa işletmecisi tarafından Teminat Hesaplama Yöntemi çerçevesinde belirlenecek. Yapılan değişiklikle, bu tutarlarının geçerlilik tarihinden en geç bir ay önce piyasa yönetim sistemi aracılığıyla yayımlanması şartı aranmayacak.

Üç iş günü...

Toplam teminat kontrolüne ilişkin genel esaslar kapsamında ise üç iş günü boyunca piyasa katılımcılarının teminat seviyelerinin, sunmaları gereken toplam teminat tutarını karşılamaması durumunda katılımcılara uygulanacak süreç de düzenlendi.