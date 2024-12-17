EPDK'da yönetmelik değişiklikleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasıyla ilgili üç önemli yönetmelikte değişiklikler yaparak sektörde yeni bir dönemi başlattı. "Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma", "Elektrik Piyasası Lisans" ve "Elektrik Piyasası Yan Hizmetler" yönetmeliklerinde yapılan güncellemeler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik piyasası lisans yönetmeliği değişiklikleri

Yeni düzenlemeyle, toplayıcılık faaliyeti lisans kapsamına alındı. Görevli tedarik şirketleri dışındaki tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslarına kaydedilmek şartıyla toplayıcılık faaliyetinde bulunabilecek. Şebeke kullanıcıları adına toplayıcılık faaliyeti ise yalnızca özel şartları karşılayan lisans sahiplerince yapılabilecek.

Elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği değişiklikleri

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ne “dengeleme bölgesi,” “minimum kararlı üretim düzeyi” ve “toplayıcılık” gibi yeni tanımlar eklendi. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek değişiklikler, sektördeki işleyişi daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliği güncellemeleri

Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde ise talep tarafı katılımı hizmeti, frekans kontrol modları ve tüketim limitleri gibi konular ele alındı. Talep tarafı katılımı için ilk ihale duyurusu en geç 1 Mart 2025'e kadar TEİAŞ tarafından yapılacak.

Bu kapsamda, lisanslı üretim tesisleri ve elektrik depolama tesislerinden sağlanacak sekonder frekans kontrol yedeği gibi hizmetler de TEİAŞ tarafından belgelendirilecek ve ihale usulüne göre tedarik edilecek.

EPDK’nın yönetmeliklerde yaptığı bu kapsamlı değişiklikler, elektrik piyasasında daha etkin ve şeffaf bir işleyiş sağlamayı hedefliyor.