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EPDK'dan 20 şirkete elektrik üretim lisansı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 20 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi, 1 şirketin lisansı da iptal edildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 20 şirkete üretim lisansı verildi, 3 şirketin lisansı sona erdirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararlarına göre; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 20 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi, 1 şirketin lisansı da iptal edildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 3 şirketin LPG depolama lisansı ve 10 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde iki şirkete madeni yağ lisansı verildi.

 

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