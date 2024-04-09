EPDK'dan 23 şirkete lisans
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 şirkete lisans verdi ve 17 şirketin lisansını sonlandırdı.
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 13 şirkete üretim lisansı verilirken, 17 şirketin de lisansı sona erdirildi.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 4 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında toplamda 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.
Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı uzatıldı.