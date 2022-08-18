EPDK’dan Elazığ OSB Başkanı Öztürk’e suç duyurusu

ANKARA(DÜNYA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) güneşten lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinde yapılan değişikliğe yönelik eleştirileri sebebiyle Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk hakkında suç duyurusunda bulundu.

EPDK’dan yapılan açıklamada, kuruma yönelik ‘gangster, şehir eşkiyası’ şeklindeki hakaretleri sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek,

“Bundan sonra da eleştiri sınırlarını aşan, Kurumumuza yönelik hakaret içeren paylaşım ve değerlendirmelerde bulunanlar hakkında hukuki yola başvurulacaktır. Özellikle vurgulamak isteriz ki; EPDK ‘şahsi menfaat peşinde koşanların değil’ milletimizin çıkarlarını korumak ile mükelleftir ve lisanssız elektrik üretiminin tüketicilerimizin sırtına bir maliyet yükü getirmesine izin vermeyecektir”

Açıklamada ayrıca, EPDK’nın tüm düzenlemeleri hazırlık aşamasında paydaşların görüşlerine açtığı kaydedilirken, 11 Ağustos’ta yayımlanan Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin bütün tüketicilere fayda sağlayacağı kaydedildi.