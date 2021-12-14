EPDK’dan gelir payı kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2022'de benzin türleri, motorin, gaz yağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta ve damıtık denizcilik yakıtları için uygulanacak gelir payı metreküp başına 7,16 lira, atık denizcilik yakıtı ve fuel oil için ise ton başına 7,16 lira olarak belirlendi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 2022 yılı gelir bedeli de ton başına 16 lira olarak belirlendi.

2021 yılı için gelir bedelleri; benzin türleri, motorin, gaz yağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta ve damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 5,26 lira, atık denizcilik yakıtı ve fuel oil için ise ton başına 5,26 lira uygulanıyordu.

Elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde 40'ı piyasaya satılabilecek

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK’nin diğer kararlarına göre, otoprodüktör lisansı üretim lisansına dönüştürülmüş şirketler, 2022 yılı için bir takvim yılı içinde lisanslarına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde 40'ını piyasaya satabilecek.

Ayrıca EPDK, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından hazırlanan geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarı tespit metodolojisini kabul ederek Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine karar verdi. Söz konusu kararda, coğrafi konum kaynaklı maliyet farkı il katsayıları tablosu da yayımlandı.