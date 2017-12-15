EPDK'dan iki akaryakıt şirketine 140 bin lira ceza

15 Aralık 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), iki akaryakıt şirketine toplam 140 bin 224 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi gibi nedenlerle iki akaryakıt şirketine toplam 140 bin 224 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 7 şirketten yazılı savunma istedi, bir şirketi de ihtar etti.

Bu arada bir şirketin LPG dağıtım lisansı ise kurul tarafından iptal edildi.

Kaynak: AA