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EPDK’dan kaynak bazlı desteklere ilişkin düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti. Konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikili anlaşma miktarlarının destekleme bedeli hesabında kullanılması amacıyla piyasa katılımcıları tarafından, nihai tüketiciye kadar sabit fiyat ile düzenlenmiş olan ikili anlaşmalara dair sözleşmeler ile sözleşmelere ilişkin faturanın noter onaylı suretleri ve birden fazla tesis bulunması durumunda üretim tesisi bazında dağılımına ilişkin üretim programını gösteren beyanı da piyasa işletmecisine iletilecek.

Destekleme bedeli kapsamında piyasa katılımcılarından talep edilecek teminat tutarları formülü de düzenlemede yer aldı. Öte yandan, görevli tedarik şirketleri tarafından "yeşil tarife" seçen tüketicilere 1 Ekim'den itibaren uygulanacak tarife tabloları da onaylandı.