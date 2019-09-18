EPDK’dan Shell Petrol'e soruşturma

18 Eylül 2019

Mehmet KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bayilerine istediği miktarda akaryakıt vermediği ya da çok kısıtlı miktarda yakıt verdiği gerekçesiyle Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma başlattı.

EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, akaryakıt bayilerinden Shell Petrol AŞ hakkında Kurum’a şikayetler geldi. Şikayetler doğrultusunda, 17 Eylül 2019 tarihinde Shell Petrol AŞ’nin herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği tespit edildi.

EPDK’dan yapılan açıklamada “Shell Dağıtım şirketi ile ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup gerek görülmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır. Bütün dağıtım şirketlerimizin üzerine düşen sorumluluğu bihakkın yerine getirmesine rağmen tek bir şirketten kaynaklanan bu olayın tekrarlanmaması, akaryakıt piyasamızın sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır” denildi.

"İsmi ne olursa olsun, taviz yok"

EPDK’nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

“İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği bilinmelidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyecektir.”