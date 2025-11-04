EPDK’dan soruşturma sürecindeki TP Petrol bayilerine geçici kolaylık

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan TP Petrol Dağıtım AŞ bayilerinin akaryakıt ve LPG temininde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi amacıyla geçici düzenlemeye gitti.

EPDK, söz konusu kararların bayilerin faaliyetlerini güven içinde sürdürebilmesi, çalışanların mağdur edilmemesi ve tüketicilere kesintisiz hizmet sağlanması amacıyla alındığı bildirdi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da konuya ilişkin “Akaryakıt ve LPG temininde yaşanabilecek aksaklıkların piyasa istikrarını bozmasına izin vermedik. Bayilerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hızlıca harekete geçtik” dedi.

Bayilere geçici kolaylık

Alınan karar kapsamında TP Petrol Dağıtım bayileri, başka dağıtım şirketleriyle anlaşarak akaryakıt temin edebilecek. Bu süreçte fesih belgeleri aranmayacak ve tadil bedeli alınmayacak. Düzenleme 31 Mart 2026'ya kadar geçerli olacak, bu tarihten sonra lisanslar otomatik olarak yeniden TP adına düzenlenecek.

Aynı kolaylık LPG otogaz bayileri için de uygulanacak. Bu bayiler de belirli süreyle diğer dağıtıcı lisans sahipleriyle sözleşme yapabilecek ve geçici lisans tadili için ek belge ya da bedel ödemeyecek. EPDK'nın düzenlemesinin TP Petrol Dağıtım AŞ'nin lisanslı faaliyetlerini etkilemeyeceği, şirketin mevcut operasyonlarının sürdüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

TP Petrol Dağıtım Şirketi'nin Antalya ve Hatay'daki akaryakıt miktarının, STAR Rafineri'nin bildirdiği miktardan 18 bin 476 ton eksik olduğu tespit edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılan TP Petrol Dağıtım Şirketi'nin bazı yöneticileri tutuklanmıştı.