EPDK'den deprem bölgesine özel ödeme ertelemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, deprem bölgesindeki bazı dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerini erteledi. Karar 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Konuta ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellere, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanacak.