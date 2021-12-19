EPGİS: Dayanacak gücümüz kalmadı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıta üst üste gelen zamlardan sonra, 'Oluşan akaryakıt zamlarından biz de mağduruz, sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı, işletmelerimizi kapatmak istemiyoruz' açıklaması yaptı.
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EPGİS, kurda yaşanan artıştan sonra akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle bayilerin kar marjının düştüğünü belirterek EPDK'dan asgari ücretin artırıldığı oranda kar marjının yükseltilmesini istedi.
EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde:
ÖNEMLİ #EPDK pic.twitter.com/ZsN2zcOQGb— EPGİS (@trepgis) December 19, 2021
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