EPGİS, fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verdi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyada üyelerine ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verdiğini duyurdu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi.
Hafta başında sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğu ve sürecin adli makamlara intikal ettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir.” denildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.