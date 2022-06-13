EPGİS, motorine zam iddialarını yalanladı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bugün motorine 2,60 TL zam geleceği iddialarını yalanladı.

“Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır.” denilen açıklamada, “Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır. Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.