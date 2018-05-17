EPGİS'ten akaryakıtta ÖTV indirimine destek
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Aktaş, akaryakıtta kurdan kaynaklı fiyat artışını önleyecek otomatik ÖTV indirimi uygulamasının olumlu bir adım olduğunu belirtti.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıtta alınan otomatik ÖTV kararının tüketiciler açısından akaryakıt ürünlerindeki fiyat belirsizliğini ortadan kaldırdığını ifade etti.
Kurların istikrara kavuşmasından sonra akaryakıt ürünlerinin vergilendirme modelinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini kaydeden Aktaş, "Akaryakıtta kur artışı kaynaklı fiyat artışının önüne geçen otomatik ÖTV indirimi uygulamasını olumlu buluyoruz. Piyasa ekonomisinde esas olan fiyatların dalgalanmaya bırakılmasıdır. Ayrıca kurlar arttıkça ÖTV düşeceği için devletin vergi geliri azalacaktır. Bu indirimin bir kısmı gerekirse ÖTV’ye ilave edilmeli ki, devletin vergisiz akaryakıt satışı nedeniyle yaşadığı gelir kaybı da önlenebilsin." değerlendirmesinde bulundu.