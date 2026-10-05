EPSA Yönetim Kurulu Baş¬kanı Özdemir: Enerjide tasarruf yalıtımla mümkün
EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, enerji maliyetlerinin sanayinin rekabet gücünü ve hane bütçelerini doğrudan etkilediği bir dönemde, tüketimi kaynağında azaltan çözümlerin öne çıktığını belirterek, “Enerjide tasarrufun yolu yalıtımdan geçiyor” dedi.
Şirketlerinin yalıtım, yapı kimyasalları ve yeni nesil mühendislik malzemeleri ile endüstriyel çözümler sunduğunu anlatan Özdemir; bugün itibarıyla inşaat, beyaz eşya, otomotiv ve savunma sanayii gibi farklı sektörlere yönelik ürünleriyle enerji ve kaynak verimliliğine katkı sağladıklarını dile getirdi.
Türkiye’nin enerji ihtiyacının yalnızca yeni kaynaklarla değil, mevcut enerjinin daha verimli kullanılmasıyla da yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Nurcan Özdemir, “Enerji verimliliği, faaliyet gösterdiğimiz alanlardan biri yalıtım sektörünün temelinde yer alıyor. Yalıtımın amacı, yapılardaki enerji kayıplarını azaltmak ve daha az enerjiyle sağlıklı, konforlu yaşam alanları oluşturmak. Dolayısıyla enerji verimliliği bizim için dönemsel bir eğilim değil, yıllardır geliştirdiğimiz ürünlerin ve üretim anlayışımızın doğal bir parçası” dedi. Özdemir, sanayide artan maliyetler, binaların ısıtma ve soğutma giderleri, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedeflerinin, enerji verimliliğini ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri haline getirdiğini kaydetti.
“Bütüncül çözümlerle verimlilik destekleniyor
EPSA’nın ürün portföyünde ısı yalıtımının yanı sıra su yalıtım sistemleri, yerden ısıtma levhaları, epoksi zemin kaplamaları ve seramik yapıştırıcıları gibi farklı kullanım alanlarına yönelik yapı kimyasalları bulunuyor. Nurcan Özdemir, “Enerji verimliliğini tek bir ürünün sağlayacağı fayda üzerinden değerlendirmiyoruz. Isı ve su yalıtımından yapı kimyasallarına, yerden ısıtma sistemlerinden uygulama detaylarına kadar bütün bileşenlerin doğru kurgulanması gerekiyor. Bir yapının ömrünü uzatmak ve yenileme ihtiyacını azaltmak da kaynak verimliliğinin önemli bir parçası” ifadelerini kullandı. EPSA, genleştirilmiş polipropilen (EPP) üretimiyle yapı sektöründeki deneyimini otomotiv, elektrikli araçlar, beyaz eşya, ambalaj ve endüstriyel uygulamalara taşıdığını da sözlerine ekleyen Nurcan Özdemir, “EPP, ürünlerin ağırlığının azaltılmasına, korunmasına ve uzun süre kullanılmasına katkı sağlıyor. Özellikle otomotiv ve elektrikli araçlarda hafif malzeme kullanımı, enerji tüketiminin yönetilmesi açısından önem taşıyor. Dolayısıyla farklı sektörlerde de deneyimimizin sonuç vereceğine inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Yeni tesisle üretim altyapısını büyüten hamle
EPSA, geçtiğimiz yıl Bursa TEKNOSAB’da 15 bin metrekarelik üretim tesisini devreye aldı. Yapı kimyasalları ve EPP üretim hatlarının bulunduğu bu yatırımla üretim altyapısını genişleten şirket, bugün Bursa ve Eskişehir’de toplam 30 bin metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Balkanlardan Orta Doğu’ya Avrupa’dan Afrika’ya dek 30 ülkeye ihracat gerçekleştiren EPSA, yurt dışı fuar katılımları ile global pazarda görünürlüğünü arttırıyor.