EPSA Yönetim Kurulu Baş¬kanı Özdemir: Enerjide tasarruf yalıtımla mümkün

Şirketlerinin yalıtım, ya­pı kimyasalları ve yeni nesil mü­hendislik malzemeleri ile en­düstriyel çözümler sunduğunu anlatan Özdemir; bugün itibarıy­la inşaat, beyaz eşya, otomotiv ve savunma sanayii gibi farklı sek­törlere yönelik ürünleriyle enerji ve kaynak verimliliğine katkı sağ­ladıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının yalnızca yeni kaynaklarla değil, mevcut enerjinin daha verim­li kullanılmasıyla da yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Nurcan Özdemir, “Enerji verimliliği, fa­aliyet gösterdiğimiz alanlardan biri yalıtım sektörünün temelin­de yer alıyor. Yalıtımın amacı, ya­pılardaki enerji kayıplarını azalt­mak ve daha az enerjiyle sağlıklı, konforlu yaşam alanları oluştur­mak. Dolayısıyla enerji verimli­liği bizim için dönemsel bir eği­lim değil, yıllardır geliştirdiğimiz ürünlerin ve üretim anlayışımı­zın doğal bir parçası” dedi. Özde­mir, sanayide artan maliyetler, binaların ısıtma ve soğutma gi­derleri, enerjide dışa bağımlılı­ğın azaltılması ve düşük karbon­lu ekonomiye geçiş hedeflerinin, enerji verimliliğini ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri haline getirdiğini kaydetti.

“Bütüncül çözümlerle verimlilik destekleniyor

EPSA’nın ürün portföyünde ısı yalıtımının yanı sıra su yalı­tım sistemleri, yerden ısıtma lev­haları, epoksi zemin kaplamala­rı ve seramik yapıştırıcıları gibi farklı kullanım alanlarına yöne­lik yapı kimyasalları bulunuyor. Nurcan Özdemir, “Enerji verim­liliğini tek bir ürünün sağlayaca­ğı fayda üzerinden değerlendir­miyoruz. Isı ve su yalıtımından yapı kimyasallarına, yerden ısıt­ma sistemlerinden uygulama de­taylarına kadar bütün bileşenle­rin doğru kurgulanması gereki­yor. Bir yapının ömrünü uzatmak ve yenileme ihtiyacını azaltmak da kaynak verimliliğinin önem­li bir parçası” ifadelerini kullan­dı. EPSA, genleştirilmiş polipro­pilen (EPP) üretimiyle yapı sek­töründeki deneyimini otomotiv, elektrikli araçlar, beyaz eşya, am­balaj ve endüstriyel uygulamala­ra taşıdığını da sözlerine ekleyen Nurcan Özdemir, “EPP, ürünle­rin ağırlığının azaltılmasına, ko­runmasına ve uzun süre kullanıl­masına katkı sağlıyor. Özellikle otomotiv ve elektrikli araçlarda hafif malzeme kullanımı, ener­ji tüketiminin yönetilmesi açı­sından önem taşıyor. Dolayısıyla farklı sektörlerde de deneyimi­mizin sonuç vereceğine inanıyo­ruz” değerlendirmesini yaptı.

Yeni tesisle üretim altyapısını büyüten hamle

EPSA, geçtiğimiz yıl Bursa TEKNOSAB’da 15 bin metrekarelik üretim tesisini devreye aldı. Yapı kimyasalları ve EPP üretim hatlarının bulunduğu bu yatırımla üretim altyapısını genişleten şirket, bugün Bursa ve Eskişehir’de toplam 30 bin metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Balkanlardan Orta Doğu’ya Avrupa’dan Afrika’ya dek 30 ülkeye ihracat gerçekleştiren EPSA, yurt dışı fuar katılımları ile global pazarda görünürlüğünü arttırıyor.